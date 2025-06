Juanpe se despide de Montilivi: "Moriré siendo del Girona"

Juanpe Ramírez pone punto y final a su historia en el Girona. El central canario ha dicho adiós a Montilivi, de manera oficial, tras nueve temporadas defendiendo la camiseta rojiblanca. A sus 34 años, ha tomado la dura decisión de cerrar un maravilloso ciclo de 265 partidos, dos ascensos a Primera (2017 y 2022) y la primera participación del club en la Liga de Campeones (Champions League). Su próxima etapa será en México, en el Atlético San Luis.

Sin lugar a dudas, una leyenda del Girona. Desde que llegó al club en el verano de 2016, procedente del Valladolid, no abandonó el equipo tras el descenso de 2019. Se quedó para devolver al conjunto catalán a lo más alto en 2022, ya con Míchel en el banquillo. Su legado en Montilivi es inmenso; tanto, que puede presumir de ser uno de los goleadores del único triunfo del Girona en Champions League, con un gol de falta directa ante el Slovan Bratislava (2-0).

Juanpe Ramírez cerró el marcador con un golazo de falta / Champions

Juanpe es amor por el Girona. Junto a Borja García, es el único futbolista que ha estado presente en los dos ascensos a Primera División. También era el jugador que más temporadas seguidas había defendido el escudo del Girona (9), uno de los capitanes del equipo y el segundo con más partidos oficiales en LaLiga (265). Solo lo supera el ‘inmortal’ Cristhian Stuani, que a sus 38 años ha firmado una temporada inolvidable.

Rumbo a México

Ahora, emprenderá una nueva etapa junto a su familia en México, en el Atlético San Luis, en una liga menos exigente, como paso previo a colgar las botas. El central canario quiso despedirse de los ‘gironins’ con un emotivo mensaje.

❝No nací siendo del Girona, pero moriré siendo del Girona.❞#GràciesJuanpe pic.twitter.com/Jz9fm5Yd5B — Girona FC (@GironaFC) June 9, 2025

"Ya sabéis que no soy de muchas palabras, pero sentía que debía dirigirme a la afición. Después de 9 años, toca despedirme del Girona y no es fácil explicar lo que significa este club y esta ciudad para mí. Nunca imaginé vivir lo que he vivido aquí; llegué con mucho más de lo que soñaba. Aquí he crecido como jugador, pero, sobre todo, como persona. En este lugar nació mi familia, mis hijos, y he sido feliz todos los días, dentro y fuera del campo. Todo esto se lo debo a mi mujer, porque sin ella, esto no habría sido posible", arranca su mensaje.

"Esto me marcó profundamente: esa gente que estuvo en los buenos momentos, pero, sobre todo, en los malos. Cuando existían dudas, cuando algunos miraban hacia otro lado... De todo corazón, gracias infinitas. Ese cariño en los momentos duros es lo que se necesita, y lo sentí. Afición, no sé cómo agradecer tanto cariño. Desde el primer día me sentí querido y respetado, y por eso he dejado el alma por este club. A todos mis compañeros, entrenadores, fisioterapeutas, trabajadores del club: gracias por estos 9 años, por cuidarme, por exigirme y también por llorar conmigo", añade Juanpe.

Juanpe firmó un tiro libre brillante ante Slovan Bratislava / @juanpe_rl

"Hoy cierro una etapa importante de mi vida, pero también sé que una parte de mí queda aquí para siempre. Como una vez dije: no nací siendo del Girona, pero voy a morir siendo del Girona", termina la despedida de una leyenda del club que, a partir de hoy, será recordado para siempre en Girona.