Juan Carlos dice adiós al Girona

Segunda salida confirmada en el Girona: Juan Carlos dice adiós siete temporadas después. El castellanomanchego acaba contrato el 30 de junio y se despide de Montilivi como uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente del club.

Llegado a Montilivi en verano de 2019, Juan Carlos ha sido "uno de los guardametas de referencia del proyecto 'blanc-i-vermell' en los últimos años". Pone punto final a una etapa de siete años, en la que disputó 125 partidos oficiales, superando los 11.000 minutos de juego y con un balance de 39 porterías a cero en liga.

Tuvo un papel relevante especialmente en las temporadas en Segunda, con 22 encuentros jugados en la 19/20, 44 en la 20/21 y otros 44 en la 21/22. Además, formó parte de la plantilla que logró el segundo ascenso a Primera División en 2022.

Juan Carlos, durante el primer partido de pretemporada frente al Olot / @martincorraljuancarlos

Terminaba contrato el pasado 30 de junio de 2025 y el club decidió renovarle por una temporada más. A sus 38 años, y pese a ver reducido su protagonismo estas últimas temporadas, es vital en un vestuario en el que aporta experiencia y valores. Tan solo disputó un partido el anterior curso, ante el CD Extremadura de Primera Ronda de Copa del Rey, pero su profesionalidad en el día a día estba muy bien valorada por Míchel.

Lamentablemente, sufrió una grave lesión de rodilla en la recta final del pasado mercado estival que le hizo decir adiós a la temporada.

"Más allá de las cifras, Juan Carlos se ha caracterizado por su compromiso, profesionalidad y liderazgo dentro del vestuario, convirtiéndose en un referente para compañeros y afición. Su experiencia e implicación han sido claves en la evolución del proyecto deportivo del Girona FC durante estos años.

El Girona FC quiere agradecer sinceramente a Juan Carlos Martín su dedicación, esfuerzo y profesionalidad a lo largo de estas siete temporadas, y le desea mucha suerte y éxitos en sus futuros retos, tanto en el ámbito profesional como personal.

Gracias por todo, Juan Carlos", escribe la entidad catalana.

Las palabras de Juan Carlos

"Hola Girona,

He dado muchas vueltas en mi carrera y llegué aquí con mucha ilusión por construir algo grande, pero sobre todo por encontrar mi sitio en el mundo del fútbol.

Siete años después, solo puedo decir gracias. Gracias por lo vivido, gracias por el respeto, gracias por el cariño, gracias por hacerme sentir como en casa.

Este es mi sitio. Hemos disfrutado y sufrido juntos, hasta vivir historias inimaginables.

He conocido gente maravillosa que llevaré en mi corazón para siempre y que ya son como mi familia. He luchado por nosotros sin pensar en el yo, porque así lo he sentido, porque así me lo habéis hecho sentir.

Ahora me voy, pero Girona se viene conmigo en el corazón.

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Gracias a todos. Hasta siempre, Girona. Hasta siempre, siempre, hasta siempre, siempre, siempre".