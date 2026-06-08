Juan Carlos no continuará en el Girona

Juan Carlos Martín cierra una etapa en el Girona. Después de siete temporadas defendiendo los colores blanquirrojos, el portero no renovará su contrato con la entidad, que termina el próximo 30 de junio. Juan Carlos ha pasado el curso en blanco tras sufrir una lesión grave en la rodilla izquierda a finales de agosto, de la que todavía se está recuperando.

La trayectoria de Juan Carlos en el Girona es impecable: considerado un pilar indispensable dentro del vestuario por su implicación, los éxitos vividos recientemente durante la etapa de Míchel Sánchez en el banquillo no se entenderían sin su presencia. Fue fundamental en Burgos, en aquella última jornada en la que, con una parada escandalosa, logró mantener la portería a cero y clasificar al equipo para el play-off de ascenso. Allí volvió a ofrecer un recital, especialmente en el partido de vuelta de las semifinales en Eibar, con paradas clave que permitieron a los gerundenses recuperar su sitio en la máxima categoría.

Juan Carlos, de 38 años, nunca ha alzado la voz, y eso que ha tenido que ver cómo lo sentaban en el banquillo en un par de ocasiones, relegándolo a un papel menor en el aspecto deportivo. Llegó en el verano de 2019, el del primer descenso a Segunda, procedente del Lugo a coste cero, y rápidamente Juan Carlos Unzué lo señaló como portero titular. En tierras gallegas todavía recuerdan el gol que marcó desde su propio campo en un partido de Liga. Si no lo han visto, se puede encontrar fácilmente en YouTube.

Volviendo al curso 2019-20, Juan Carlos fue titular desde la jornada 1 hasta la 21, cuando los blanquirrojos ya habían asumido que ascender no sería un camino de rosas, y acabaron el año natural perdiendo 0-3 en Montilivi contra el Mirandés. Juan Carlos fue titular con Unzué, Juan Carlos Moreno y en el inicio de la etapa de Pep Lluís Martí, que decidió, a principios de 2020, que quien debía salir de inicio era Asier Riesgo, el portero que acabó el curso con Francisco Rodríguez y aquella maldita final contra el Elche.

Al año siguiente, también con Francisco, Juan Carlos no empezó la temporada jugando. Y tampoco se quejó. El titular era Muric, que después de una cantada garrafal en Montilivi contra el Fuenlabrada y de un comienzo de Liga con 0 puntos de 6, fue relegado por el castellano, que entonces sí, no se perdió ni un partido. En el recuerdo de aquella temporada quedan actuaciones que rozan la fantasía, como la victoria en el estadio contra el Espanyol (1-0). Juan Carlos lo paró todo aquel día. Al final del curso, fue de los más afectados emocionalmente por la remontada del Rayo Vallecano en la final del play-off. Era el segundo consecutivo que se le escapaba.

Con el aterrizaje de Míchel, Juan Carlos fue fijo durante más de un año: se estrenó en el debut del madrileño contra el Amorebieta, fue clave en el tramo final ya mencionado e inició la siguiente temporada en Primera jugando, pese a que Míchel había pedido a Paulo Gazzaniga. Una serie de resultados negativos, combinados con algunos errores individuales, propiciaron el cambio y el argentino le arrebató la portería en la jornada 11, a finales de octubre. Solo la abandonó provisionalmente esta temporada durante un par de jornadas, con el fichaje de Ter Stegen.

Ni en el año de la Champions, en el que no fue inscrito —realizaba los calentamientos de los partidos como si lo estuviera, en un gesto por los servicios prestados—, ni más adelante, Juan Carlos ha tenido opciones reales de ser titular con continuidad y solo ha participado en rondas esporádicas de la Copa del Rey o en la Copa Catalunya, en la que el pasado verano dio el título al Girona desde la tanda de penaltis.

Situación en la portería

El escenario dejará al Girona con tres porteros con contrato: Gazzaniga, Krapyvtsov y Fuidias, que vuelve de su cesión al Nàstic —Rubén Blanco y Ter Stegen también acaban su vínculo—. Habrá que ver qué pasa con cada uno, porque será el nuevo entrenador quien decida su futuro y todos los movimientos.