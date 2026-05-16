Jordi Cruyff desmiente el acuerdo de Míchel con el Ajax

El Girona se juega la vida en sus dos últimos compromisos, empezando este mismo domingo en el Metropolitano. Los de Míchel se han metido en un buen lío al ser incapaces de sacar una victoria en las últimas seis jornadas, por lo que el descenso a Segunda División acecha a los rojiblancos. Y por si fuera poco, apareció en las últimas horas una información que vinculaba al técnico madrileño con el Ajax.

Según informó 'Radio Marca' este mismo viernes, Míchel le habría dado ya su palabra al cuadro neerlandés para ocupar su banquillo la próxima temporada al 99,9%. De hecho, solo faltaría la firma a un acuerdo muy encarrilado que podría desestabilizar al Girona en una situación poco agradable en términos clasificatorios.

Sin embargo, fue el propio director técnico del Ajax, Jordi Cruyff, quien lo desmintió todo este sábado. "Lo único que puedo decir es que no he llegado a ningún acuerdo verbal con ningún entrenador", dijo el directivo en declaraciones al periodista Mike Verweij y recogidas por el medio de Países Bajos 'De Telegraaf'.

Pese a que en un principio aseguró que no iba a pronunciarse sobre rumores, Cruyff quiso salir al paso para cortar de raíz cualquier rumor relacionado con el técnico rojiblanco. Además, se mostró muy sorprendido negativamente por el revuelo producido en LaLiga del supuesto fichaje de Míchel.

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Paralelamente, el madrileño compareció este sábado en rueda de prensa antes del trascendental partido frente al Atlético de Madrid. Y preguntado, lógicamente, por su futuro, fue tajante: "Yo estoy bien, estoy concentrado, estoy mentalizado. No sé si la gente me conoce. Pero llevo cinco años dándolo todo por el Girona. No tengo nada que decir".