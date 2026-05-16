Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Final FA CupSprint MotoGPLewandowskiFinal Copa de la ReinaLewandowski salarioFitnessCiclistasAtléticoTítulos GuardiolaEtapa 9 Giro ItaliaClasificación Giro ItaliaRefugio LewandowskiHorario carrera MotoGPSinner - RuudDani BárezOsasuna Espanyol horarioVitor BaiaMarc MárquezLey de sucesionesLewandowski infanciaSwatch BarcelonaMaldiniPS PlusConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin

GIRONA FC

Jordi Cruyff desmiente el acuerdo de Míchel con el Ajax

El director técnico del Ajax se pronunció este domingo sobre el supuesto acuerdo verbal del club neerlandés con el técnico madrileño

Míchel sobre el partido contra el Atlético de Madrid: "Es una final"

Míchel sobre el partido contra el Atlético de Madrid: "Es una final"

EFE

Marc Marín

Marc Marín

El Girona se juega la vida en sus dos últimos compromisos, empezando este mismo domingo en el Metropolitano. Los de Míchel se han metido en un buen lío al ser incapaces de sacar una victoria en las últimas seis jornadas, por lo que el descenso a Segunda División acecha a los rojiblancos. Y por si fuera poco, apareció en las últimas horas una información que vinculaba al técnico madrileño con el Ajax.

Según informó 'Radio Marca' este mismo viernes, Míchel le habría dado ya su palabra al cuadro neerlandés para ocupar su banquillo la próxima temporada al 99,9%. De hecho, solo faltaría la firma a un acuerdo muy encarrilado que podría desestabilizar al Girona en una situación poco agradable en términos clasificatorios.

Sin embargo, fue el propio director técnico del Ajax, Jordi Cruyff, quien lo desmintió todo este sábado. "Lo único que puedo decir es que no he llegado a ningún acuerdo verbal con ningún entrenador", dijo el directivo en declaraciones al periodista Mike Verweij y recogidas por el medio de Países Bajos 'De Telegraaf'.

Pese a que en un principio aseguró que no iba a pronunciarse sobre rumores, Cruyff quiso salir al paso para cortar de raíz cualquier rumor relacionado con el técnico rojiblanco. Además, se mostró muy sorprendido negativamente por el revuelo producido en LaLiga del supuesto fichaje de Míchel.

Noticias relacionadas

Paralelamente, el madrileño compareció este sábado en rueda de prensa antes del trascendental partido frente al Atlético de Madrid. Y preguntado, lógicamente, por su futuro, fue tajante: "Yo estoy bien, estoy concentrado, estoy mentalizado. No sé si la gente me conoce. Pero llevo cinco años dándolo todo por el Girona. No tengo nada que decir".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL