Joel Roca: "Es un orgullo haber llegado al primer equipo; tenía ganas desde infantil"

Joel Roca (Camprodon, 2005) ha tenido claro desde pequeño que si algún día llegaba a ser futbolista lo haría triunfando en el Girona. Tras destacar en la escuelita del club de su pueblo y vivir una etapa delicada en La Masia con el Barça, el club blanquirrojo lo captó para que formara parte de su gran proyecto en la élite.

¿Partidos como el de este lunes, contra el Barça, son de los que se imaginaba jugando de pequeño?

Partidos como este, contra el Barça, y ante los mejores equipos de la Liga, son los que todo el mundo quiere jugar. De pequeño, cuando te imaginas jugando al fútbol en el futuro, piensas en estos partidos porque son contra rivales muy grandes.

¿Se imaginaba jugándolos con la camiseta del Girona? Porque hace diez años vivía en La Masia…

Sí, yo era pequeño cuando me fui de mi pueblo, solo, para ir a vivir a La Masia. Claro, no fue fácil. Allí es complicado. Hay muchos jugadores y me costó un poco. Por eso, con mi familia decidimos que lo mejor era salir y buscar otras cosas. Fui al Girona, que también era pequeño, pero aquí estaba al lado de casa y volví a recuperar la motivación y la esperanza de poder ser algún día futbolista.

¿Coincidió con alguien del actual Barça en La Masia?

Sé que hay jugadores que entrenaban y vivían allí, pero de mi edad, del 2005, no hay nadie en la plantilla.

Debió de ser un choque para un niño de 11 años, de Camprodon, pasar a una residencia en Barcelona.

Fue duro. Yo era un crío y de repente vivía en otro sitio, a dos horas de casa y sin ver a mi familia. Yo estaba acostumbrado al pueblo, a estar siempre en la calle, y en la habitación se me venían las paredes encima porque tampoco podíamos salir mucho. No me terminó de encajar. Pero bueno.

En Girona, después, ya fue otra cosa, aunque seguía en una residencia, en Les Hortes.

Los dos primeros años en el Girona vivía en mi casa, con mis padres, e iba y venía. Estuve muy bien. Luego, cuando ya fui un poco más mayor, estuve un año en la residencia. Además de no ser tan pequeño como en La Masia, allí estuve mucho mejor porque estaba cerca de casa y mis padres podían acercarse cuando hiciera falta.

Crecer en el Girona, ver cómo crece el club, que se consolida en Primera División y, encima, hacerse un sitio en el primer equipo, ¿es vivir un sueño?

Claro. Girona es mi ciudad. Desde que entré en el Girona he tenido muy claro lo que quería el club de mí. Tenía un proyecto muy grande. Yo he tenido ganas de llegar y jugar en el primer equipo desde que era infantil.

Ser de los más pequeños de la plantilla no le viene de nuevo, ¿eh?

El Girona siempre me ha dado el empujón para ser mejor. Recuerdo el año de la Covid porque, como los cadetes no podían jugar, me subieron al juvenil. Estoy acostumbrado a ser el más pequeño del equipo.

¿Le hacen bromas los compañeros?

Sí, ¡son muy buena gente! En todos los equipos se hacen “putadas” y bromas, pero forman parte del fútbol. Me lo tomo muy bien.

También es el único gerundense. Es la prueba de que dar el salto al primer equipo cuesta mucho.

Ser futbolista siempre es muy difícil porque hay muchos jugadores. Tienes que destacar, esforzarte mucho y trabajar cada día en los entrenamientos. Es un orgullo haber podido llegar a la plantilla del Girona.

¿Sigue teniendo relación con excompañeros que no han tenido la misma suerte que usted?

Sí, claro. Hay muchos jugadores que son muy buenos y quizá no han tenido la suerte de poder llegar, por lo que han tenido que buscar otras alternativas para intentarlo. Eso dice mucho del fútbol, que es muy difícil y complicado.

Usted también tuvo que salir cedido la temporada pasada. ¿Cómo se tomó ir al Mirandés y de qué le sirvió?

Venía de una lesión, estaba volviendo a jugar y quería minutos para recuperarme lo mejor posible. Creí que salir cedido un año a Segunda División, que también es una liga muy dura, me serviría para crecer. El Mirandés era una buena opción y creo que me fue bien porque pude jugar bastante, además de que las cosas se dieron para volver aquí en las mejores condiciones.

A diferencia de Ilyas Chaira en el Oviedo, no había opción de compra en caso de ascenso. Por tanto, el concepto era claro: sumar minutos y experiencia en el fútbol profesional para llegar al primer equipo.

Sí, exacto. Segunda es una liga muy dura, con muchos equipos de Primera y gente mucho mayor que yo. Fue una etapa para formarme como jugador, también personalmente. Vivir solo en otro sitio me hizo madurar en bastantes aspectos, además de poder jugar bien.

¿Cómo está siendo esta primera temporada formando parte al 100% de la plantilla del Girona? Entre los malos resultados del inicio y las lesiones, no debe de haber sido fácil.

No fue el inicio que todos habríamos esperado, pero creo que el equipo ha ido mejorando día a día en los entrenamientos y se ha visto en los resultados. Al final, cuando entrenas y trabajas cada día, los resultados acaban llegando. Este equipo está haciendo las cosas bien. Aún tenemos mucho margen de mejora, pero si seguimos así tendremos más buenos resultados.

¿Cuál ha sido la clave para salir de la zona de descenso? Desde fuera, se nota que Míchel los tiene a todos enchufados.

Confiamos mucho en su forma de jugar y, sobre todo, en el trabajo del día a día. Preparamos lo que tenemos que hacer en los partidos, estudiamos a los rivales y eso nos ha llevado a obtener resultados.

En su momento, ¿cómo vivió tener que dejar el equipo para jugar el Mundial sub-20 con la selección española? Era titular y estaba siendo el mejor, pero también era una experiencia única e increíble.

Al principio, la idea del Girona era que no fuera porque me necesitaban en el equipo. Otros clubes tampoco querían dejar marchar a sus jugadores. Pero, bueno, al final era ir con la selección y decidimos que no me lo podía perder. Fue una experiencia inolvidable.

¿Se le ha quedado la espinita de caer eliminados en cuartos de final?

Cuando vas a un Mundial, lo que quieres es ganar y hacerlo lo mejor posible. Nos dio un poco de rabia que nos eliminaran en cuartos.

En la absoluta cada vez hay jugadores más jóvenes, ¿se ve en un futuro no muy lejano?

¡A ver! Primero tengo que pensar en el presente, que es ahora. Tengo que disfrutar, jugar aquí y ya se verá.

Gran parte pasa por hacer un buen año con el Girona. ¿Hasta dónde cree que puede llegar el equipo?

Pienso que tenemos que trabajar en el día a día, sin pensar más allá. La permanencia es nuestro objetivo y, cuando la hayamos conseguido, ya miraremos más arriba.

¿Cómo está siendo la competencia con Bryan Gil, teniendo en cuenta que últimamente le está tocando ser suplente?

Hay partidos en los que se necesitan unas cosas y otros, otras. Bryan es un gran jugador y lo está haciendo muy bien. El equipo está funcionando. Por mi parte, apoyaré desde el banquillo y donde sea. Da igual si son 5, 10 o 60 minutos. Lo que haga falta.

¿Cree que por ser de aquí tiene que dar un poco más que el resto?

Pienso que cada uno tiene que dar lo que puede, lo que sabe y hace mejor. Evidentemente, hay ese sentimiento de pertenencia. Siendo de Girona, gerundense, la afición quizá me pide algunas cosas diferentes, pero en principio es lo mismo.

¿Hay algún jugador de la plantilla en el que se fijara de pequeño?

Cuando era pequeño me fijaba en jugadores como Stuani o Portu. Son muy buenos. Los veía por la tele cuando miraba al Girona y disfrutaba con su juego. Son referentes, los capitanes, y lo dan todo por la plantilla y el club. Tengo mucha suerte de compartir vestuario con ellos.

¿Algún día le gustaría heredar su brazalete de capitán?

Creo que queda mucho. Aún soy el más joven y, si algún día tiene que llegar, que llegue.

Y con Ter Stegen, aunque esté lesionado, ¿se habría imaginado alguna vez compartir vestuario?

Es un jugador de talla mundial que para mí ha sido durante muchos años el mejor portero del mundo. Es verdad que verlo aquí en el Girona es un poco impactante, por todo su recorrido, pero es muy buena persona. Ha tenido mala suerte con la lesión. Nos aporta mucho futbolísticamente y también personalmente, dándonos consejos por el bien del equipo.

¿Hay presión por volver a ganar tras los últimos resultados?

Hay muchos equipos con los mismos puntos, más o menos, que nosotros. Intentaremos sacar lo mejor de nosotros para avanzar posiciones y sumar puntos lo antes posible, así podremos lograr la permanencia.

Que el Barça venga de perder 4-0 ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey, ¿lo hace más peligroso?

El Barça siempre lo es. Es de los mejores equipos de Europa. Tiene jugadores de mucha calidad y puede hacerte daño en cualquier momento.

En la primera vuelta el empate se escapó en el añadido y también vienen de dejarse la victoria en el último minuto ante el Sevilla. ¿La gestión de los finales de partido es algo que trabajan?

Creo que también fue mala suerte. Contra el Barça nos marcaron en el último minuto, pero hicimos un gran partido y creo que merecíamos el empate o incluso la victoria porque tuvimos varias ocasiones. El partido contra el Sevilla también fue mala suerte porque lo teníamos controlado. Un compañero resbaló, no creo que haya que buscar más allá porque tampoco fue culpa nuestra. El penalti después nos dejó un mal sabor de boca, pero Stuani tiene que tirar los penaltis siempre, como dijo Míchel, y puede equivocarse como todos.