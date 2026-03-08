Joel Roca, 'orgull gironí' en su máxima expresión

Joel Roca (Camprodon, 2005) es el único 'gironí' de la plantilla. Natural de Camprodon, es un claro ejemplo de resiliencia, compromiso y 'orgull gironí'. Mucho 'orgull gironí'. Las lesiones le jugaron una mala pasada y le impidieron lucir todo su potencial bajo la atenta mirada de Míchel. Y se marchó cedido al Mirandés como parte de su proceso de maduración futbolística y para foguearse en el fútbol profesional.

Resultó ser una decisión acertadísima. Se reinvindicó y fue uno de los futbolistas más utilizados por el ahora técnico de Osasuna, Alessio Lisci, registrando números muy interesantes: seis goles y tres asistencias. Volvió a casa y fue blindado hasta 2029.

Y puso el broche de oro a su ilusionante pretemporada con un golazo al Wolverhampton en la 48ª edición del Trofeu Costa Brava, partido en el que fue el indiscutible MVP.

Joel, que conserva la etiqueta de debutante más joven de la historia del club en el fútbol profesional, hito que logró en 2022 en un Girona-Celta, arrancó la temporada como un tiro, afianzándose en el once de Míchel a base de grandes actuaciones.

De hecho, fue la luz en la oscuridad del Girona a principios de curso. Marcó el único tanto 'gironí' en el debut ante el Rayo y dejó constancia de su desequilibrio, electricidad e insistencia en la banda izquierda.

Incisivo

Con el paso de las semanas, sin embargo, fue perdiendo la condición de titular y le tocó adoptar el rol de revulsivo. Un cambio de estatus que no afectó a un Joel que se lo dejaría todo, independientemente de los minutos que tuviese sobre el césped. Su energía es contagiosa y, su sentimiento de pertenencia es único. De hecho, su entrada al verde del Ciutat de València agitó el partido.

Joel Roca celebra su golazo ante el Wolverhampton / 'X'

Ya en el añadido, recogió el balón en el costado izquierdo y fue buscándose el hueco para probar el disparo a puerta. Con algo de fortuna, sí, pero también con la convicción que necesita este tipo de acciones, el balón acabó colándose en la meta granota.

El Girona rescató un valiosísimo empate en un partido gris, y el ‘orgull gironí’ de Joel Roca tuvo mucho que ver.