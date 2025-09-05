Joel Roca, la luz en la oscuridad del Girona

Solo hay un jugador del Girona que haya disputado los 270 minutos oficiales. Se trata del 'camprodoní' Joel Roca, autor también del único gol del equipo de Míchel Sánchez. Roca vivió el cierre del mercado con una gran confirmación: el club le aseguró ficha del primer equipo y lucirá el dorsal '3'. De hecho, posiblemente, él es la única buena noticia en clave 'gironina' de este inicio de Liga.

Del cadete al primer equipo

Su nombre ya hace tiempo que suena por Torres de Palau como una de las grandes promesas del plantel 'gironí'. Diferentes obstáculos, sin embargo, provocaron que su irrupción se atrasara más de lo previsto. Roca llegó al Girona en la temporada 2019/20, como integrante del Cadete B, mientras el primer equipo disputaba el primer curso 'postdescenso'. Seis veranos más tarde, derribó la puerta del primer equipo, destacando ya en el Trofeu Costa Brava, donde exhibició su talento, perseverancia y compitió sin complejos. "Acaba de nacer una estrella y se llama Joel Roca Casals. Mira que lo veíamos, mira que lo anunció, mira que lo advirtió, y el chut que inventó este chico limpió las telarañas. Golazo 'de traca i mocador", explicaba, incapaz de contener la adrenalina producida con el gol por la escuadra del gerundense, el periodista Jordi Sunyer, en su narración del partido en 'Esport3'. Roca, lógicamente, fue escogido MVP del trofeo.

Fue un verano muy intenso, después de quedarse a las puertas de Primera con el Mirandés, donde volvió a sentirse futbolista. Roca fue operado de una grave lesión de cruzados en agosto de 2023, al final de su curso debut con el Girona de Míchel Sánchez. El de Vallecas, en el regreso a la élite, le dio minutos contra el Celta (9’), el Betis (2’), el Barça (9’), el Cádiz (45’) y el Celta (16’). Mientras escalaba posiciones dentro del club -debutó con el filial, a Tercera RFEF, en 2021, siendo juvenil de primer año -, ya era internacional con España sub-16 y sub-17. De hecho, su brillante momento incitó la llamada de la sub-21: Roca se enfrentará este viernes a Chipre y el martes a Kosovo. En el mencionado debut en Primera contra el Celta, tenía 17 años. En una lista se había estrenado el año anterior, con el equipo aún en Segunda, en Huesca, con tan solo 16 años.

Renovación hasta 2029

El único 'gironí' de la plantilla renovó a principios de julio hasta 2029 y se ganó los elogios y el respeto de Míchel en muy poco tiempo. "Ha demostrado tener ilusión, motivación y alma. Está en un momento dulce, pero tiene que continuar haciendo lo que se ha ganado por méritos propios. Yo estoy muy contento con él y con el trabajo que hace", verbalizaba el técnico recientemente. El jugador expresó en verano que "intento hacer lo mejor posible por el equipo, como todos los compañeros. Desde que he vuelto aquí trabajo para poder quedarme. Tenía ganas de volver, estoy contento de esatr aquí".

Joel Roca en su debut en Primera División con el Girona / Agencias

Tsygankov, Asprilla, Portu, Miovski, Lemar o Stuani fueron alternándose en los onces contra Rayo Vallecano, Villarreal y Sevilla. El único inamovible, hasta ahora, fue Joel Roca. "Míchel me dice que mire adelante y hunda el rival: cuando recibo la pelota es lo que hago", describía. Roca fue el hombre más peligroso del Girona en las primeras jornadas, generando un sinfín de jugadas en las que desequilibró y se asoció con regularidad con sus compañeros. La constancia en su buen rendimiento destaca por encima de los altibajos del resto.

Con el refuerzo de última hora de Bryan Gil - que el miércoles realizó su primer entrenamiento - en una posición que le afecta directamente, Roca todavía tiene más adversarios para ganarse el puesto. De momento, eso sí, es fijo en el once. Y si continúa a este nivel, aún lo será más.