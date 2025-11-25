Joel Roca: "Si yo le doy así a Antony, me meten en la cárcel"

El Real Betis-Girona del pasado domingo sigue trayendo cola. El cuadro rojiblanco se llevó un punto de su visita a La Cartuja en un partido que finalizó con una acción polémica que todavía sigue dando de qué hablar.

Todo sucedió en el tiempo de añadido, con el marcador reflejando el 1-1 que terminaría siendo definitivo. En el minuto 91, Antony intentó rematar de chilena un balón alto dentro del área. Sin embargo, por allí rondaba el futbolista del Girona Joel Roca, que trató de despejar el balón con la cabeza pero que se llevó una descomunal patada del extremo brasileño. Antony vio la roja directa después de que el VAR corrigiese la decisión inicial del colegiado, que le había mostrado la cartulina amarilla por esa acción.

Desde el mismo domingo, la expulsión de Antony ha sido un tema recurrente, sobre todo por las consecuencias que traerá para el Real Betis. Y es que el extremo verdiblanco se perderá el próximo partido de su equipo, ni más ni menos que un derbi sevillano frente al otro equipo de la ciudad.

Por la importancia de dicho encuentro, el Real Betis presentó un recurso alegando que la tarjeta roja fue excesiva al no haber intencionalidad por parte del jugador verdiblanco, que aseguró no haber visto al defensor del Girona y haberlo pasado mal esa misma noche, en la que le costó "dormir". Todo hace indicar que el recurso no prosperará, aunque en Heliópolis no pierden la esperanza de que uno de sus mejores futbolistas pueda estar frente al Sevilla.

Joel Roca al habla

Y este mismo martes, el último en dar su versión de los hecho fue el gran protagonista: Joel Roca. El canterano del Girona de tan solo 20 años apareció en la mañana de este martes en el podcast 'Montiliving' con una herida considerable en la cara, fruto de la patada de Antony.

Preguntado por la acción, el joven extremo rojiblanco fue bastante contundente, aunque, eso sí, tiró de ironía: "Si yo hubiese hecho esa chilena y le doy así a Antony, me meten en la cárcel". "Antony sabía que yo estaba allí. Puede ser que no me viese bien, pero para mí es una expulsión muy clara", añadió Joel Roca.

Posteriormente, desveló que el jugador del Betis le pidió disculpas inmediatamente y que no tenía constancia de la trifulca entre ambas plantillas, al encontrarse tendido sobre el terreno de juego por el golpe recibido en el pómulo que le ha generado una contundente herida.