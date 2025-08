Joel Roca, la joya de Míchel: desborde, golazos y hambre en Montilivi

Joel Roca es el brillo que necesitaba Montilivi, el motivo para ilusionarse tras una temporada pobre y que casi acaba en tragedia. Tras su cesión en el CD Mirandés, se ha ganado con total merecimiento ser importante esta temporada. Míchel Sánchez ha encontrado oro con el extremo de Camprodón.

Cesión brillante en el Mirandés

Canterano del Girona, Roca interpretó su cesión en Miranda de Ebro como una oportunidad para madurar, crecer y volver más hecho a Girona. Bajo las órdenes de Alessio Lisci —ahora entrenador de Osasuna— firmó un curso sensacional, que casi termina con un ascenso histórico a Primera RFEF. El Mirandés murió en la orilla, en la final del play-off de ascenso ante el Real Oviedo de Santi Cazorla.

Joel Roca, cesión provechosa al Mirandés / @joelrocaa

Marcó seis goles y repartió tres asistencias en una categoría durísima como la Segunda División española, y el Girona no dudó en renovar su contrato hasta 2029. Ahora sí, se había ganado su sitio en el primer equipo. Pero si quedaba alguna duda, se ha encargado de eliminarla en esta pretemporada, que ha encarado con el mismo hambre que su cesión en Anduva. Contra el Wolverhampton, en la 48ª edición del Trofeu Costa Brava, fue el mejor sin lugar a dudas.

MVP muy merecido

Roca puso el broche de oro a su gran pretemporada con un golazo de genio. Era el 2-0, después de que Yangel Herrera abriese la lata con una de sus habituales incursiones al área en segunda línea. El canterano 'gironí' recibió en el vértice izquierdo del área, se orientó el balón a su pierna buena y clavó el esférico en la escuadra del palo largo. Montilivi entero se puso en pie.

😱 GOLÀS DE JOEL ROCA!



🚀 El jove extrem neteja les teranyines amb un xut que ha entrat per l’escaire



⚔️ Girona 2⃣ - 0⃣ Wolverhampton



▶️ https://t.co/wF919MD6WP pic.twitter.com/FxSW5yTo8z — Esport3 (@esport3) August 3, 2025

Minutos después, fue sustituido para seguir probando aspectos tácticos y dar oportunidades a otros compañeros, pero el MVP del partido llevaba grabado su nombre. Sin duda, ha opositado con fuerza para hacerse con una de las bandas del once titular, haciendo más méritos que nadie en el costado izquierdo.

"Tenía que probar alguna, chutar... Estaba encarando, haciendo que el defensa se retrasase, no me lo he pensado, he chutado y ha entrado", explicó sobre la acción. Roca, después del partido y con el amistoso ante el Nápoles en el horizonte, recalcó sus ganas "de jugar aquí" y dio algunas claves sobre el juego de Míchel.

Desde que he vuelto intento trabajar para poder quedarme. Intento jugar lo mejor posible, como yo sé Joel Roca — Jugador del Girona

"Míchel siempre quiere tener la pelota, sacarla jugada, y es lo que estamos haciendo en los entrenamientos. A mí me dice que mire hacia arriba, que hunda al rival, y cuando recibo la pelota es lo que hago. Desde que he vuelto intento trabajar para poder quedarme. Intento jugar lo mejor posible, como yo sé”, señaló.

El debutante más joven del Girona en el fútbol profesional

Considerado uno de los grandes talentos de la cantera del Girona, Joel Roca, nacido en 2005, se convirtió en 2022 en el debutante más joven de la historia del club en el fútbol profesional. Fue en la derrota por 0-1 contra el Celta de Vigo, en la jornada tres de campeonato.

El de Camprodón saltó al césped de Montilivi en el minuto 81, en lugar del argentino Taty Castellanos, con apenas 17 años, dos meses y 19 días. Superó a Jordi Masó, Fran Pérez, Arnau Martínez y David Juncà, algunos de los debutantes más jóvenes de la historia del club.

Ahora, a sus 20 años, el extremo ha vuelto a casa para hacerse con una de las bandas del once titular y, por ahora, es el que ha comprado más boletos en el costado izquierdo. El catalán está siendo una de las grandes sensaciones de la pretemporada.