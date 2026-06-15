Jhon Solís dice adiós al Girona

Tras varias semanas de rumores y una salida que cada vez tomaba más fuerza, el Girona ha confirmado de forma oficial el traspaso definitivo de Jhon Solís al Birmingham City. El conjunto inglés, donde el centrocampista colombiano jugó cedido durante la segunda mitad de la pasada temporada, ha ejecutado la opción de compra incluida en el acuerdo alcanzado entre ambas entidades el pasado mercado de invierno.

La operación permitirá al club gerundense ingresar siete millones de euros, cantidad fijada en el contrato de cesión firmado en enero. Además, el Girona se ha asegurado un 20 % de una futura venta del futbolista, una cláusula que le permitirá beneficiarse de una posible revalorización del jugador en los próximos años.

A esta cifra hay que sumar los 500.000 euros que el Birmingham abonó por el préstamo de Solís durante los últimos meses de competición. De este modo, el conjunto catalán obtiene un importante retorno económico por un futbolista que, pese a contar con solo 21 años y un notable margen de crecimiento, no terminó de consolidarse en Montilivi.

Jhon Solís aterrizó en el Girona en el verano de 2023 procedente de Atlético Nacional de Medellín, en una operación valorada en seis millones de euros. Su llegada coincidió con una de las campañas más exitosas de la historia del club, que finalizó la temporada 2023/24 en tercera posición de LaLiga con 81 puntos.

Sin embargo, la adaptación del centrocampista colombiano a LaLiga no fue sencilla. Las lesiones y la falta de continuidad limitaron su protagonismo, mientras que la confianza depositada por Míchel en el jugador fue irregular a lo largo de su etapa en el equipo.

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Su salida en el mercado invernal acabó siendo la solución para todas las partes. En Inglaterra encontró más minutos y regularidad, ofreciendo un rendimiento que convenció al Birmingham City para apostar por su incorporación definitiva.