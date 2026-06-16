Izan será el siguiente mientras el Olympiacos tienta a Joel Roca

Atado desde hacía meses pero anunciado apenas el viernes, Oleksander Pyschur es la primera cara nueva del Girona 2026-27. A la espera de concretar la apuesta por el entrenador, el delantero ucraniano, evidentemente, no será el último fichaje. Habrá un buen puñado más. El siguiente también está hecho desde hace tiempo y debería anunciarse esta semana. Se trata de Izan González. El joven centrocampista de Blanes, de 21 años, firmará un contrato largo con el Girona, con quien lo tenía todo hablado desde el mes de enero. Una apuesta de presente y futuro de la dirección deportiva, que no quiso arriesgarse a que se le escapara y lo dejó apalabrado en invierno en un movimiento a cuatro bandas.

El impacto de Izan con el Europa en Primera RFEF hizo que un buen número de clubes se fijaran en él y le lanzaran el anzuelo. Sin embargo, el Girona se adelantó a todos y lo ató en una operación enrevesada que lo llevó al Granada. Izan jugaba en el Europa cedido por el Cornellà, club propietario de sus derechos y con el que tenía contrato hasta 2027. A partir de ahí, y con el Girona ya en la pole position para incorporarlo de cara al curso 26-27 —ergo, un preacuerdo verbal—, durante el mercado de invierno el Cornellà lo repescó para cederlo al Granada, con quien ha debutado en la categoría de plata a un nivel notable: dieciocho partidos, trece de ellos como titular, y un gol. Terminado el préstamo en Granada, el Girona concretará su fichaje con el Cornellà, con el que tenía una cláusula de rescisión de unos trescientos mil euros, e Izan se convertirá en nuevo jugador rojiblanco.

Formado entre el Ca la Guidó y el Llagostera, el Cornellà lo captó con dieciocho años para el juvenil. La carrera de Izan dio un clic cuando coincidió con Aday Benítez en una cesión al L’Escala durante el curso 23-24. El técnico de Sentmenat quedó prendado de él y consiguió que, después de una temporada en el primer equipo del Cornellà en Segunda RFEF —24-25—, lo acompañara este verano al Europa, con quien firmó una primera vuelta deslumbrante esta temporada. Centrocampista de contención que parece tener tres pulmones y se harta de correr durante los noventa minutos, Izan aterrizará en Montilivi con la intención de hacerse un sitio en el once y seguir creciendo futbolísticamente.

De este modo, la llegada de Izan reforzará la cuota de jugadores de la tierra en una plantilla que este año ha contado tan solo —Artero, lesionado, al margen— con Joel Roca. En este sentido, el futuro del extremo de Camprodon tampoco está demasiado claro. Es lo que tiene haber bajado a Segunda, que los cantos de sirena no dejan de sonar para los jugadores más apetecibles. Y, claro, con 21 años y un rendimiento notable en su primer curso completo en Primera, Roca es uno de ellos.

Así, desde Grecia, el portal redinfo.gr informaba del fuerte interés del Olympiacos por llevárselo. La insistencia del técnico vasco, José Luis Mendilibar, sería un factor determinante para que el club griego apostara por el gerundense. Mendilibar es un amante de los futbolistas jóvenes valientes y descarados, para quienes estar a sus órdenes ha servido de trampolín. Son los casos, entre otros, de Cucurella, Jordán, Bryan Gil o Escalante.

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Habrá que ver ahora si el interés del Olympiacos se traduce en una oferta razonable que el Girona esté dispuesto a escuchar. En este sentido, escuchando a Cárcel durante la rueda de prensa que ofreció a principios de mes y viendo que, con Tsygankov, la postura del club es de momento inflexible, el conjunto griego no lo tendrá fácil. Y menos teniendo en cuenta que Roca renovó el verano pasado hasta 2029.