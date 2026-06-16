Izan González, nuevo refuerzo para el centro del campo del Girona

El Girona continúa con la planificación deportiva para la próxima temporada en la Liga Hypermotion. Tras la llegada del delantero ucraniano Oleksandr Pyshchur, el equipo ha confirmado la segunda incorporación: Izan González, que firma hasta 2029.

El centrocampista llega justo después de confirmarse el traspaso definitivo de Jhon Solís. Izan destaca por su potencia física en el centro del campo y por tener también bastante calidad en la construcción de jugadas de ataque. Una apuesta de futuro para un equipo que, tras la marcha de Míchel, sigue sin tener entrenador confirmado para la temporada que viene.

El ascenso meteórico de Izan González

Hace apenas cuatro meses y medio del debut de Izan en el fútbol profesional. Lo hizo con el Granada, club en el que ha estado cedido los últimos seis meses de la temporada, donde ha tenido una actuación muy destacada para un jugador que hace tres años se encontraba en el Cornellà juvenil.

En 2023, el jugador estuvo cedido en FC L'Escala, en Tercera RFEF, donde fue entrenado por Aday Benítez. El jugador se quedó la temporada 24-25 en Cornellà, año en que el equipo descendió de Segunda a Tercera Federación.

Fue el propio Aday quien decidió apostar por él en el Europa, donde destacó en un conjunto recién ascendido a Primera RFEF que arrancó la temporada de forma espectacular. Izan brilló tanto que terminó en el futbol profesional con el Granada. Por primera vez en su carrera, el jugador nacido en Blanes se desvincula del Cornellà.

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Izan ha escalado tres categorías en tres años y busca subir al último peldaño que le queda por escalar: llegar a Primera División. Y puede lograrlo con el entrenador que más ha confiado en él en su por ahora corta carrera: Aday Benítez, el exjugador del Girona que ahora suena para entrenar al club.