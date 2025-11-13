Iván Martín vuelve a ser la 'brújula' de Míchel

Qué importante y necesario era volver a ver (y disfrutar) del mejor Iván Martín. Como el resto de la plantilla, firmó una 24/25 discreta y fue, asimismo, víctima de ciertos contratiempos físicos que frenaron su progresión.

Uno de los pocos supervivientes de la plantilla que logró la histórica clasificación a la Champions League, y que hará un año que renovó su contrato hasta el próximo 30 de junio de 2028, está de vuelta. Los focos apuntaron a Bryan Gil y Viktor Tsygankov, asistente y goleador, en el vital triunfo sobre el Deportivo Alavés, pero el vasco dio un auténtico recital sobre el césped de Montilivi.

Liberado

Estuvo acertado en todas y cada una de las facetas del partido. Dictó el ritmo del juego, tuvo criterio con balón - sobre todo en un tramo final que pedía a gritos serenidad con balón -, retrasó su posición para participar en el origen de la jugada y fue clave en la creación y finalización de la misma. Dicho de otra forma, estuvo omnipresente. Lo refuerzan sus estadísticas: 87% de acierto en el pase, dos de dos en regates, 11 de 14 duelos ganados, nueve recuperaciones y no fue regateado.

Con Axel Witsel como fiel escudero, Iván goza de una mayor libertad sobre el verde. El belga desempeña las funciones de pivote posicional y, por tanto, está exento de responsabilidades defensivas. Y, mientras es Ounahi el téorico mediapunta en el esquema que plantea Míchel, él atiende más al rol de interior. Su capacidad para leer el juego, no perder balones pese a estar encimado y/o rodeado por rivales y su habilidad para ganar metros y romper líneas con su conducción son argumentos más que sólidos para ser considerado una pieza clave en este Girona.

En una plantilla huérfana de un perfil organizador como lo fuese Aleix Garcia, Iván se presenta como una alternativa más que potable al de Ulldecona, que dejó un vacío difícil de llenar tras su salida al Bayer Leverkusen.

Imprescindible

Salvo ante Villarreal, Celta, Valencia y Getafe, completó los noventa minutos en los demás encuentros. No jugó ante el Rayo por unas molestias que arrastraba de la pretemporada y tampoco lo hizo contra el Barça en el Lluís Companys porque tuvo que cumplir sanción tras ser expulsado ante el Valencia.

Tiene, eso sí, un reto pendiente: la regularidad. Azotado en más de una ocasión por distintos problemas físicos, el nacido en Bilbao necesita mantener esta continuidad para consolidarse más si cabe como uno de los jugadores insígnia de este Girona. La confianza de Míchel en su fútbol es evidente, pero debe seguir en esta línea para continuar marcando diferencias sobre el césped.

Baja con Euskadi

Fue en un inicio convocado por Jagoba Arrasate para representar a la Euskal Selekzioa el próximo sábado en el encuentro amistoso ante Palestina que se disputa en San Mamés, pero se cayó de la lista por unas pequeñas molestias.

Tampoco estará Aritz Elustondo, central de la Real Sociedad. Sí que fue citado Hugo Rincón, lateral cedido por el Athletic que tan buenas prestaciones está ofreciendo a las órdenes de Míchel.