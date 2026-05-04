Iván Martín, comprometido con la causa: "Debemos remar en la misma dirección"

El Girona se metió en un buen lío al caer por la mínima ante el Mallorca el pasado viernes. Con 38 puntos en el casillero, aún a cuatro de los 42 que garantizarían la permanencia, está calcando los números de la pasada campaña. Encadena tres derrotas (Betis, Valencia y Mallorca) y no logra perder de vista a un descenso que acecha peligrosamente: cuatro puntos que podrían ser tres - si el Sevilla empata con la Real - o incluso dos si gana y supera al Alavés, que tiene 36 puntos.

La segunda vuelta está siendo un vaivén de luces y sombras. El 2026 trajo alegrías que poco a poco fueron convirtiéndose en decepciones... hasta abocar al equipo, una vez más, a pelear por la permanencia. Tras 34 jornadas, suma los mismos puntos que llevaba a estas alturas en la 2024/25: 38. Aun así, depende de sí mismo y le quedan cuatro finales por delante.

Iván Martín se lució en el triunfo sobre el Alavés / @GironaFC

El contexto es delicado y el calendario no es para nada sencillo: visitar Vallecas, recibir a la Real Sociedad, enfrentar al Atlético de Madrid en el Metropolitano y cerrar el campeonato en Montilivi ante el Elche. Lo dijo Míchel hace un par de semanas: "Habrá sufrimiento para seguir en Primera".

Mientras el equipo se recompone de la derrota del viernes y prepara la exigente visita al Rayo del próximo lunes, una publicación de un usuario en 'Instagram' en la que posa junto a Iván Martín, acompañada de un mensaje en todo humorístico, en el que se insinuaban posibles decisiones sobre su futuro, generó malestar entre cierto sector de la afición.

El centrocampista tuvo que salir al paso de la polémica generada en redes sociales para desmentir cualquier rumor sobre su futuro y dejar claro que "estamos en una situación en la que todos debemos remar en la misma dirección". Además, insistió en la importancia de "no desenfocar a la gente del objetivo que estoy seguro conseguiremos navegando juntos".

El comunicado íntegro de Iván Martín

"Buenas, nunca me pronuncio sobre estas cosas pero dada la situación en la que me estáis poniendo debo decir varias cosas.

- Estaba comiendo con mi pareja en un restaurante los dos solos y este hombre se acercó a pedirme una foto justo antes de irme, no lo conozco de nada.

- Si entras en su perfil podrás comprobar que ese tipo de post con tipo de comentarios como si fuese representante los hace con cada foto que sube y entiendo que es en tono de humor.

Por tanto deberías de asegurarte antes de intentar manchar mi reputación en que la información que recibes o lees está contrastada.

- Y por último y no menos importante, estamos en una situación en la que todos debemos remar en la misma dirección y no intentar desenfocar a la gente del objetivo que estoy seguro conseguiremos navegando juntos.

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