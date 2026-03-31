En Italia ponen la mira sobre Arnau Martínez

En Italia ya toman nota para la lista de compras en el verano y uno de los nombres en ella es el de Arnau Martínez, defensa del Girona, quien ya fue pretendido por la Lazio en el mercado invernal.

Es el mismo club el que pretende firmarle una vez termine la temporada y de acuerdo al diario italiano, Corriere dello Sport, la Lazio valora hacer una oferta al Girona para ficharlo, un año antes de que entre en agencia libre.

Mientras que el valor de mercado de Martínez ronda los €10 millones, de acuerdo a TransferMarkt, el diario italiano afirma que la cláusula de rescisión tiene un costo de €14 millones, la cual buscarán negociar.

Con visto bueno en Roma

Uno de los factores que ha llamado la atención del club italiano es su juventud (22 años), facilidad y disponibilidad para jugar por ambas bandas. El club se encuentra en proceso de planeación de cara al futuro, pues este verano expira el contrato Elsed Hysaj, lateral derecho; mientras que en 2027 vencerán los de Luca Pellegrini y Manuel Lazzari, laterales izquierdo y derecho. La llegada de Arnau representaría una renovación en la defensa con mirada al largo plazo.

Arnau estuvo imperial para frenar a Lamine / Gorka Urresola

Ya en su sexta temporada como profesional, debutando en diciembre de 2020, ha disputado 189 partidos con el Girona, en los que ha contribuido con diez golez, 19 asistencias y únicamente se ha ido expulsado en una ocasión.

Aunque la Lazio se ha presentado como el principal postor para hacerse con los servicios de Martínez, no sería el único equipo que lo tiene en la mira, pues en Italia también le habrían seguido el paso la Juventus y el AC Milan en temporadas anteriores.