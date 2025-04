Isco y Antony preparan el hechizo final para hundir al Girona

La temporada en Girona no ha ido ni mucho menos como se esperaba. Seguramente, los aficionados, jugadores, directiva, staff y el propio Míchel no pensaban que, a estas alturas de la película, el Girona estaría con el agua al cuello y la permanencia en el aire. Simplemente, no entraba en la ecuación.

Evidentemente, se contaba con que la experiencia de la Champions League dificultaría el curso en liga, pero nadie pensaba que perder la categoría sería una opción superadas las 30 jornadas del campeonato doméstico. Más bien, se intuía que la lucha del equipo catalán estaría centrada en conseguir jugar alguna competición europea en la próxima temporada.

La pelota nunca miente y coloca al Girona en la decimosexta plaza con 34 puntos, tan solo cinco más que la UD Las Palmas, que con 29 unidades, ocupa el último puesto de descenso. A falta de siete jornadas, o lo que es lo mismo, 21 puntos por sumar, el equipo de Míchel no puede tropezar más.

Míchel dirige una sesión de entrenamiento del Girona / @gironaFC

La dinámica del equipo catalán es preocupante. Ya son nueve partidos consecutivos sin ganar (seis derrotas y tres empates) y cambiar la situación ante uno de los equipos que más en forma está en el campeonato no es tarea sencilla. Este lunes, un Real Betis que ilusiona visita Montilivi (21:00 horas) con mucho por lo que pelear. Los de Manuel Pellegrini, sextos (48 puntos), quieren jugar Champions la temporada que viene.

El Betis quiere la Champions

En Heliópolis están encantados con el rendimiento de su equipo. La derrota en casa contra el Villarreal (1-2) en la última jornada ponía fin a una racha de nueve partidos sin perder (siete victorias y dos empates), por lo que la dinámica de los verdiblancos es muy buena, especialmente, después de eliminar al Jagiellonia para clasificarse para la semifinal de la Conference League.

El Betis rompe el techo al ritmo de Bakambu / Real Betis

El técnico chileno cuenta con una retahíla de magos que quieren sacar a relucir sus mejores trucos en Girona. Si los de Míchel no están acertados en Montilivi, el destrozo puede ser importante. Pellegrini, aunque tiene varios futbolistas importantes en la enfermería, contará con todos los hombres de mejor pie del equipo para el citado duelo.

Arriba, en el extremo derecho, Antony (cuatro goles y cuatro asistencias) buscará volver a marcar o asistir tras seis partidos de sequía. El brasileño, uno de los atacantes más peligrosos del Betis, está firmando una segunda vuelta estelar desde su llegada al Benito Villamarín en enero cedido por el Manchester United.

Antony, en el duelo ante el Real Madrid / @realbetis

Por la otra banda, Pellegrini podrá elegir ante la nueva ilusión del beticismo, el canterano Jesús Rodríguez, que desde que se afianzó en el primer equipo (dos goles y dos asistencias), está participando mucho, o Abde Ezzalzouli (cinco goles y cuatro asistencias), que acaba de regresar de su lesión de tobillo y firmó 10 minutos muy buenos ante el Jagiellonia el pasado jueves.

En el centro del campo, Isco, Pablo Fornals y Giovani Lo Celso —habrá que ver quién juega de inicio en Montilivi— tratarán de hacerse dueños y señores del partido con su inmensa calidad. Sin duda, Míchel tendrá que ingeniárselas para que no estén cómodos si quiere tener opciones de sumar algo positivo en casa.