La inversión más fuerte del Girona, a la altura de los grandes de la Liga

Con la lección aprendida de la temporada pasada, en la que ni Abel Ruiz ni Bojan Miovski fueron los hombres-gol que necesitaba el equipo, el Girona se ha jugado este verano todo a la carta de Vladyslav Vanat. El ucraniano ha sido la gran apuesta del club, que ha hecho una inversión fortísima por un delantero que, en cuatro partidos, ya ha marcado dos goles.

El delantero ucraniano Vladyslav Vanat se incorpora a las filas del Girona / girona fc

Diecisiete millones de euros ha pagado el Girona al Dinamo de Kiev por el ucraniano, en lo que es, por poco, el segundo fichaje más caro de la historia de la entidad. El honor de ser el primero corresponde a Yáser Asprilla, por quien la temporada pasada se pagaron dieciocho millones en Montilivi, que con variables podrían llegar hasta veinticinco.

Asprilla ante el Levante / David Borrat

Ver al Girona manejando estas cifras de dinero es realmente impactante y sorprendente a la vez, para un club que, a pesar de su estreno el año pasado en la Champions League, apenas vive su sexta temporada en Primera.

Moverse dentro de unos límites salariales importantes ha permitido al club realizar movimientos significativos, al alcance de muy pocos clubes de la Liga. Porque pagar diecisiete o dieciocho millones por un jugador no lo puede hacer cualquiera. O no quiere hacerlo.

Así, analizando las cifras de los fichajes más caros de cada equipo de Primera, se descubre que el Girona es el undécimo club que más ha pagado por un jugador. De esta manera, Barça (148 por Dembélé), Madrid (127 por Bellingham), Atlético (127 por João Félix), Valencia (40 por Guedes), Sevilla (35 por Koundé), Athletic (32 por Íñigo Martínez) o Betis (30 por Denilson) siguen estando muy lejos de los números del Girona.

No lo están tanto Espanyol (22 por De Tomás) o Real Sociedad (20 por Sadiq). El undécimo de este ranking ya es el Girona, con los dieciocho por Asprilla, por delante de nueve clubes, todos ellos con más trayectoria en la máxima categoría.

De esta manera, la inversión realizada por Asprilla supera las máximas que han hecho Celta (15 por Strand Larsen), Getafe (12 por Cucurella), Rayo (11 por De Tomás), Levante (8,5 por Vukcevic), Mallorca (8 por Muriqi), Osasuna (8 por Budimir), Alavés (5,2 por Boyé), Elche (5 por Raúl Guti) y Oviedo (4,5 por Fabio Pinto).

Todos clubes con amplia experiencia en Primera pero que nunca han llegado, ya sea por política o por necesidad, a pagar tanto por un jugador como lo ha hecho el Girona por Asprilla o Vanat. En Segunda División, el Málaga (23 por Cazorla) es el único que supera la cantidad pagada en Montilivi por su fichaje récord.

Lejos de la Premier

Si trasladamos el foco a Inglaterra, los dieciocho millones del Girona son una nimiedad, porque el fichaje más caro de todos los clubes de la Premier los supera con creces. En Italia, solo cinco clubes (Cagliari, Verona, Lecce, Pisa y Cremonese) han gastado menos que los gerundenses por su fichaje récord.

Mientras tanto, en la Bundesliga, el Girona supera la inversión máxima realizada por nueve clubes, algunos históricos como Werder Bremen, Hamburgo o Colonia. En cuanto a Francia, los dieciocho millones del Girona superan los récords de clubes que han sido campeones de liga, como Auxerre, Metz o Nantes.