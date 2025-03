La (inquietante) tendencia que persigue al Girona

Montilivi presenció una gran tarde de fútbol entre dos equipos con una filosofía muy similiar, estructuras prácticamente enfrentadas y talento a raudales. Tsygankov dio la primera alegría, que se iría diluyendo, primero, tras el 1-1 de Iker Losada y, segundo, con el penalti convertido por Marcos Alonso al inicio de la segunda mitad. Yangel Herrera tiró de fe y, con un testarazo impecable, salvó un empate que rompía esa dinámica de tres derrotas consecutivas.

El equipo aún continúa lejos de su mejor versión, y Míchel es plenamente consciente de ello: "A día de hoy no nos da para luchar por Europa. Si dentro de seis jornadas hemos ganado cinco partidos te diré otra cosa", aseveró tras el duelo. Eso sí, se mostró satisfecho con la agresividad de sus pupilos, que no se vinieron abajo en ningún momento pese a venir de dónde venían. "Era para hundirnos y no lo hicimos. Creo que la afición lo vio y este es el camino", sentenció.

Se podía intuir que sin noches europeas, el Girona empezaría a rendir por encima de lo mostrado este curso. Sin embargo, el juego se enquista en algunos compases del partido y aparecen las dudas. Ahora bien, sí que hubo esa 'famosa' pegada ante el Celta, pues Tsygankov materializó la primera ocasión de peligro en la primera mitad y Yangel hizo bueno un córner servido por el ucraniano en el tramo final.

Tsygankov, el 'jedi' del Girona / @gironaFC

A pesar de que ante el cuadro de Giráldez fue el Girona quien se avanzó en el marcador, hay un dato en referencia a esta faceta que puede generar cierto run run. Hasta seis equipos de LaLiga - incluido el de Míchel - (Osasuna, Getafe, Valencia, Leganés y Real Sociedad) aún no han sido capaces de darle la vuelta a un partido en el que empezaron por detrás en el marcador.

Centrándonos única y exclusivamente en el cuadro blanc-i-vermell, en esos 11 encuentros que arrancaron encajando, dos terminaron en empate y nueve en derrota. Una situación totalmente opuesta a la vivida en la 2023/24, donde igualaron los registros del Real Madrid 2016/17 ganando siete de los 14 partidos que empezaron perdiendo.