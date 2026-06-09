Los ingresos del Girona por tener a Witsel y Ounahi en el Mundial

Lógicamente, los aficionados del Girona esperan atentos saber cuál es el entrenador elegido por Quique Cárcel para la próxima temporada. Que si García Pimienta, Arrasate, Borja Jiménez, Lisci, Francisco, Quique Álvarez... La lista es larga, como también lo es la de jugadores que pueden salir y que pueden entrar. Ya avisó el director deportivo de que sería «un mercado largo» y, por tanto, tocará armarse de paciencia.

Una buena opción para rebajar la inquietud es ir siguiendo las promociones de ascenso que aún se juegan y donde hay entrenadores y jugadores muy interesantes. Y, claro, estar pendiente del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que el jueves por la noche da el pistoletazo de salida con el duelo entre México y Sudáfrica.

La gran cita es siempre de alto interés para ver qué jugadores y qué selección brillan y, este año, también contará con el aliciente de la presencia de dos jugadores rojiblancos. Los elegidos, esta vez, son Axel Witsel, con Bélgica, y Azzedine Ounahi, con Marruecos.

Axel Witsel of Girona FC in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Girona FC and Real Betis at Montilivi stadium on April 21, 2026 in Girona, Spain. AFP7 21/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Girona FC v Real Betis - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Ambos toman el relevo de Cristhian Stuani, Johan Mojica y Yassine Bounou, los tres últimos —y hasta ahora únicos— futbolistas que habían participado en un Mundial (Rusia 2018) perteneciendo al Girona. En Qatar 2022 no hubo ninguno. De viejos conocidos gerundenses habrá más, desde Porro y Baena (España), Bounou (Marruecos) o Bárcenas (Panamá).

Amb força probabilitat, ni Witsel i Ounahi continuaran al Girona la temporada que ve a Girona. El belga acaba contracte i els números que havia activat la clàusula de renovació no valen per quedar-se a Segona. Per la seva banda, el marroquí és segurament el jugador amb més cartell del club i una bona actuació permetria al Girona fer-se fort a l’hora de demanar un traspàs més elevat. Sigui com sigui, només per ser al Mundial, tots dos donaran ingressos al Girona.

Així ho estableix el Programa de Beneficis pels Clubs de cares al Mundial 2026 que diu que cada club cobrarà uns 5.000 dòlars (uns 4.300 euros) per dia des de la concentració definitiva fins al dia que quedin eliminats. Fent quatre números fàcils, i comptant com a data inicial de concentració des del primer de juny, el Girona s’embutxacarà uns 120.000 euros per jugador per un mes aproximat de competició. Per exemple, Bèlgica entra en joc el dia 15 contra Egipte i acaba el dia 27 davant Nova Zelanda. En el pitjor dels casos, si no passa la fase de grups, Witsel generarà un mínim de 120.000 euros que podrien ser, tranquil·lament, uns quants més.

Els mateixos, si fa no fa, que Ounahi, perquè en cas que tots dos avancin ronda, la xifra augmentarà cada dia fins que quedin eliminats. Sigui com sigui, els 240.000 euros no els hi traurà ningú al Girona

A més a més, la FIFAtambé té previst destinar 100 milions de dòlars als clubs que van alliberar jugadors per als partits classificatoris del Mundial de 2026. Aquí hi entren també Tsygankov i Vanat, a banda de Witsel, perquè Ounahi va jugar la classificació mentre no pertanyia al Girona. Això suposa uns 2.000 euros per jugador i un total, aproximat, d’uns 22.000 euros en aquest sentit.