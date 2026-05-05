La indefendible dinámica del Girona: 10 de 33 puntos contra los rivales más directos

Seguramente, la explicación más razonable para entender por qué el Girona se ha complicado de la manera en que lo ha hecho en su objetivo de lograr la permanencia en Primera División es su rendimiento contra los rivales más directos: solo ha sumado 10 de los 33 puntos en juego contra el Oviedo, el Levante, el Sevilla, el Alavés, el Mallorca y el Elche, por citar los más influyentes. Tampoco es que le haya ido mucho mejor ante otros conjuntos que todavía enredan la situación, como el Valencia, el Espanyol o el Rayo Vallecano. Pero la fragilidad demostrada con los primeros clubes mencionados ha complicado muchísimo un reto que parecía bastante encarrilado hace unas semanas, con un colchón de ocho puntos respecto a la zona de peligro reducido ahora a tres.

La derrota contra los mallorquines el viernes por la noche en el Estadi no es, ni mucho menos, la primera que sufre el equipo de Míchel Sánchez, que ha perdido credibilidad con demasiada facilidad y se jugará el futuro en las cuatro últimas jornadas. Repasando el balance contra los equipos más implicados en la lucha por la salvación —los que estaban por debajo del Girona antes de comenzar la jornada—, los números no mienten: con el Oviedo, 1 punto de 6 (3-3 en Montilivi y 1-0 en el Carlos Tartiere); con el Levante, 1 punto de 6 (0-4 en Montilivi y 1-1 en el Ciutat de València); con el Sevilla, 1 punto de 6 (0-2 en Montilivi y 1-1 en el Ramón Sánchez-Pizjuán); con el Alavés, 4 puntos de 6 (1-0 en Montilivi y 2-2 en Mendizorroza); con el Mallorca, 3 puntos de 6 (1-2 en Son Moix y 0-1 en Montilivi); y con el Elche, el conjunto con el que cerrará la Liga en el estadio, 0 puntos de 3, con el recuerdo negativo del 3-0 encajado en el Martínez Valero. En total, 10 puntos de 33 que hacen daño a la vista.

Ampliando un poco más el foco, el asunto no es para tirar cohetes, aunque resulta más defendible: contra el Valencia, 3 puntos de 6 (2-1 en Montilivi y 2-1 en Mestalla); con el Espanyol, 4 puntos de 6 (0-0 en Montilivi y 0-2 en el RCDE Stadium); y con el Rayo Vallecano, el próximo rival el lunes 11 de mayo, hay un provisional 0 puntos de 3, con el 1-3 del duelo inaugural del campeonato.

El Athletic, club amigo

El resultado contra el Mallorca y el del Sevilla ante la Real Sociedad comprime aún más la tabla. Por ahora, el Girona es decimosexto con 38 puntos y hace cálculos dependiendo de sus rivales: el Oviedo, colista con 28; el Levante, penúltimo con 33, cayó goleado ante el Villarreal (5-1); el Alavés, decimoctavo con 36, vio cómo el Athletic Club le remontaba un 2-1, y el Sevilla, decimoséptimo, con 34, salió del descenso tras ganar a la Real.

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Por encima de los rojiblancos está el Mallorca, también con 38, y el Elche, otro con los mismos puntos; con 39 hay un doble empate entre el Valencia, que cayó derrotado contra el Atlético de Madrid (0-2) y el Espanyol, que perdió ante el Real Madrid.