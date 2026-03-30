Incógnita total con Lemar

Thomas Lemar es uno de esos futbolistas renacidos bajo la tutela de Míchel Sánchez. Es, probablemente, el caso más evidente. Pasó de encadenar casi tres años sin marcar a ver puerta en dos jornadas consecutivas, siendo además decisivo con su gol ante el Barça. Y, tras disputar apenas ocho partidos con la camiseta del Atlético de Madrid entre las temporadas 2023/24 y 2024/25 por culpa de diversas lesiones, ahora luce en Montilivi un estado físico y de confianza óptimos.

Se acerca cada vez más al Lemar que maravilló al mundo en el AS Mónaco. No solo dio un paso al frente tras la sensible baja de Azzedine Ounahi, sino que se encargó de que el aficionado 'gironí' prácticamente se olvidase de su existencia. Con el cuero siempre cosido a su pie izquierdo, goza de una clase superlativa. Conduce, filtra, dribla... y cuenta con la confianza del míster.

El próximo 30 de junio expira su cesión y deberá volver al Atlético, club con tiene contrato hasta 2027. Queda por ver, eso sí, si en la capital cuentan con él… mientras el Girona permanece atento a su situación.

Thomas Lemar, jugador del Girona / LaLiga

A falta de nueve jornadas para el final del campeonato, el francés acumula dos goles y una asistencia en 983 minutos, una cifra de participación que no alcanzaba desde la 22/23, cuando disputó 1.257 minutos como rojiblanco. Además, fue nominado a mejor jugador del mes de febrero.

Su papel en este tramo final será determinante. Sin embargo, su protagonismo podría verse condicionado ahora que Ounahi ha regresado. Se perdió el duelo ante el Athletic por molestias en el pubis y, en la derrota en El Sadar, apenas disputó cuatro minutos. El marroquí, en cambio, fue titular en ambos encuentros y los jugó prácticamente completos.

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La pelota está en el tejado de Míchel. Apostó estos últimos encuentros por el doble pivote formado por Witsel y Beltrán y Ounahi en la mediapunta. Hasta ahora, ambos apenas han coincidido 92 minutos sobre el césped y nunca han partido juntos de inicio. La duda es evidente: ¿pueden convivir en el Girona?