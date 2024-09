Incertidumbre en Girona con Puma

¿Se acuerdan de la filtración de Aleix Garcia vestido con la nueva camiseta del Girona para la temporada 2024/25? Su imagen bajando las escaleras hacia el túnel de vestuarios se viralizó en la redes sociales. El aficionado se volvió 'loco', compartiendo esa publicación y opinando sobre si el diseño era bonito o no.

Podría pensarse que se trataba de una estrategia de márketing. Pero tres días después, el propio Aleix - que "tenía ganas de liarla" - la 'oficializó' en el balcón de l'Ajuntament de Girona durante la rúa del Girona. Él, sin embargo, no la portaría. Y, con el tiempo, el club presentó su segunda y tercera equipación - azul marino con la senyera en vertical y rosa palo con detalles lilas - para el debut en la Champions League.

Ahora bien, quedan algo menos de dos semanas para el estreno ante el París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes y la cosa no pinta demasiado bien. Existe, desafortunadamente, una especie de tira y afloja entre el Girona y Puma: decenas y decenas de aficionados no tienen camiseta. Es decir, que la escasa disponibilidad de tallas por la poca cantidad de 'stock' que ha recibido el club por parte de la marca alemana.

Tras el récord de facturación del curso pasado, Puma parece no estar a la altura. En la web, el abanico de tallas es demasiado limitado, tanto para los adultos como para los nños. Por no decir que en las tiendas de la Rambla y de Montilivi no hay disponibilidad. Teniendo en cuenta, pues, que el precio de una camiseta de tallaje adulto es de 80 euros - 90 con la pegatina de la Champions - e infantil es de 70 - 80 con la pegatina -, el club está dejando de ingresar demasiado dinero.

El problema, sin embargo, está patente desde principios de verano. Y es que hubo ciertos malentendidos con los plazos de las camisetas: la primera se presentó el 28 de junio, la tercera el 22 de julio y la segunda el 2 de agosto. Todas ellas desveladas fuera de plazo. Asimismo, se puso a la venta la tercera antes que la segunda equipación. ¿Por qué? Al club no le había llegado la camiseta con la senyera y el equipo debía jugar un amistoso con una equipación que no fuese la titular.