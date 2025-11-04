Un incendio en el Girona: el 'problema Livakovic' se enquista

La llegada como cedido de Dominik Livakovic al Girona fue la gran sorpresa de un mercado de verano completamente horroroso en Montilivi. Tanto Quique Cárcel como Míchel Sánchez admitieron públicamente que no lo pasaron bien durante ese periodo, perdiendo piezas vitales de la plantilla hasta prácticamente la última jornada. La cesión del croata, con nivel para ser titular en la gran mayoría de porterías de Primera, percía ser una buena alegría para el club, pero la realidad es otra: se ha convertido en un verdadero marrón.

Con experiencia en la Champions League y con la selección croata, donde firmó actuaciones memorables como la del Mundial de 2022 -siendo el héroe del equipo capitaneado por Luka Modric en la tanda de penaltis contra Japón-, Livakovic se erigió como una gran incorporación. El club podía asumir su salario y no debía pagar traspaso por la cesión. Pero más que una solución, ha acabado siendo un problema.

Cárcel respondió a Bara

“La idea era mantener la portería del año pasado. Renovamos a Juan Carlos, que es importante dentro del vestuario, pero una lesión nos obligó a salir al mercado en busca de la mejor opción posible, que acabó siendo Livakovic, una incorporación excepcional, poder traerlo con nuestra realidad. Aunque no es cierto que haya venido a ser titular: aquí manda Míchel; nunca le he prometido a ningún jugador ser titular”, recalcó Quique Cárcel en una rueda de prensa para repasar el mercado de verano.

Quique Cárcel, director deportivo del Girona / Girona FC

El director deportivo habló de ello porque el agente del portero, Andy Bara, insinuó que el club le prometió la titularidad cuando fichó. Un conflicto a cuatro bandas que, por el momento, sigue sin resolverse. Quizás la solución pase por una salida en enero.

Las palabras de Cárcel fueron la respuesta a las declaraciones de Bara tras el 0-4 ante el Levante: “Livakovic se queja, y con razón. Fueron los del Girona quienes le llamaron, hicieron de todo para ficharle, renunció a grandes ingresos en el Fenerbahçe y ahora le tienen en el banquillo. El guardameta del Girona (Gazzaniga) encaja cuatro goles en un partido y el entrenador no le cambia”, señaló el representante.

Gazzaniga, el intocable

Gazzaniga comenzó bajo palos con una actuación difícil de justificar ante el Rayo Vallecano. Además de condicionar a su equipo con graves errores que terminaron en gol, vio la roja directa por un penalti, y Vladyslav Kravpystov tuvo su oportunidad la semana siguiente, aunque tampoco convenció. Juan Carlos, el tercer portero, se rompió la rodilla, y fue entonces cuando el Girona incorporó a un guardameta que, a priori, podría ser el titular en muchos equipos de primer nivel. Pero para Míchel, de momento, Gazzaniga es intocable.

El guardameta del Girona Paulo Gazzaniga, tras su expulsión / EFE

“La llegada de Livakovic no supone ningún cambio en la portería. Esto lo decido yo. Las decisiones las tomo yo. Tenemos tres grandes porteros. La gente puede pensar lo que quiera”, afirmó Míchel sobre la situación. El técnico vallecano ya tuvo que lidiar con un problema similar con Pau López, que acabó saliendo del club antes de tiempo, en invierno, por falta de minutos.

Presión añadida con Dalic

Este es el escenario que se prevé a día de hoy para Livakovic. Especialmente porque Zlatko Dalic, seleccionador de Croacia, ha sido muy directo sobre las posibilidades del actual meta del Girona de cara al Mundial de 2026: “No es bueno ni para él ni para la selección que no juegue regularmente. Tengo la intención de seguir apoyando a Livakovic, pero Kotarski también está y está jugando bien”, declaró en referencia al actual portero del Copenhague, titular indiscutible y participante en la Champions League.

Dominik Livakovic, durante un partido con Croacia / MOHAMMED BADRA / EFE

La realidad es que, desde que comenzó este conflicto hace ya unas semanas, nada ha cambiado. Gazzaniga se perdió el duelo de Copa contra el Constància, pero sigue siendo el indiscutible bajo palos. El argentino lo ha jugado todo desde el partido que se perdió ante el Villarreal por expulsión, y Livakovic, que debía disputar el encuentro copero, continúa con su casillero de minutos a cero.

Ni un solo minuto con el Girona

Más allá del 5-0 encajado en Villarreal -partido que se perdió por la expulsión-, Gazzaniga solo ha dejado de jugar por su roja directa ante el Rayo Vallecano, lo que permitió a Kravpystov sumar minutos. Livakovic debía tener su oportunidad en la Copa contra el Constància, pero no fue convocado por problemas en la espalda.

El portero croata Domink Livakovic, nuevo jugador del Girona / Girona FC

Desde Croacia, el mensaje del seleccionador es claro de cara al próximo Mundial: si Livakovic no juega, el titular será Dominik Kotarski, del Copenhague, que disputa la Champions esta temporada. Míchel deberá gestionar con cautela este caso, ya que el curso pasado vivió una situación parecida con Pau López, cuyo préstamo se rompió durante el mercado de invierno por falta de minutos. Un escenario que podría repetirse si Livakovic no encuentra protagonismo y acaba viendo el Mundial desde el banquillo.