El impulso definitivo que tiene que tranquilizar al Girona

El equipo de Míchel Sánchez no puede ni desviarse de la actitud mostrada en las últimas semanas ni relajarse, a pesar de que le visite el Elche, el último clasificado Borja García puede atrapar a Granell como el futbolista rojiblanco que más partidos ha disputado en categorías profesionales

A mediados de abril, el Girona puede dejar prácticamente ligada su continuidad en Primera División. Esta es la gran noticia, porque una victoria en la visita del Elche a Montilivi aseguraría terminar la jornada entre los diez primeros clasificados, el gran objetivo de Míchel Sánchez. Está destinado a hacer historia, el madrileño. Pero tanto él como la plantilla saben que no deben escucharse los elogios que hayan podido acumular en las últimas horas, después del valioso punto conseguido en el Spotify Camp Nou.

Las palabras bonitas, si acaso, a final de temporada. Porque muchos todavía llevan encima el trauma del año de Eusebio, cuando la salvación era prácticamente segura. Las matemáticas, ofendidas porque nadie les hacía caso, decidieron que los gerundenses tendrían una lección que tardarían en olvidar. Por eso, el partido contra el Elche no está ganado por más que una plantilla que ha tenido hasta seis entrenadores en todo lo que llevamos de temporada no tenga prácticamente más estímulos que el honor.

Los gerundenses tendrán que hacerlo bien, pero tienen al alcance sumar tres puntos más que confirmen el gran momento de juego por el que pasan y le tranquilicen para el calendario que queda. Sin ir más lejos, la próxima semana visita Valladolid, que llegará tras su victoria contra todo pronóstico en Villarreal. En Primera, este año, ocurren cosas extrañas. Y mejor que el Girona selle, cuanto antes, la permanencia.

En pie ante Borja García

Quién le iba a decir a Borja García cuando llegó a Montilivi, en el 2015, que tendría la posibilidad de convertirse en el futbolista rojiblanco que más veces ha defendido el escudo en categorías profesionales. Borja está a un paso de igualar el registro de Àlex Granell, un capitán para la eternidad, que cifró el récord en 233 partidos. Borja lleva 232 y después de un período de siete temporadas es uno de los dos futbolistas que ha formado parte de los dos ascensos a Primera. Como Juanpe, será recordado por un legado imborrable.

El madrileño fue sustituido contra el Barça en el descanso, porque juega con una pequeña fractura desde hace semanas. Una muestra más de compromiso, claro. No es el único futbolista con molestias, porque Riquelme no formó parte del último entrenamiento y no se sabe si podrá ayudar desde el césped. Sin embargo, Míchel ha demostrado no tocar demasiado lo que funciona y, en principio, recuperará el mismo once que la afición ya empieza a recitar de memoria, con una única duda: o Iván Martín o Toni Villa. Volverá Aleix a la alineación y si Borja no es escogido, la duda existente se desvanece.

Habrá cuatro futbolistas que tendrán que tener cuidado, porque acumulan cuatro tarjetas amarillas y si ven una más, por fuerza tendrán que descansar. Tres son defensas: Arnau, Bueno y David López. El otro es Castellanos, a quien el público de Montilivi querrá mostrarle su cariño en el minuto nueve, tras borrarse las redes sociales y sentirse culpable por la ocasión fallada el lunes ante Ter Stegen que pudo suponer un triunfo histórico.

El Girona es el quinto mejor equipo de la segunda vuelta y su almohada respecto a los puestos de descenso la ha establecido, especialmente, gracias a las alegrías que se han vivido en Montilivi. Los rojiblancos suman 24 puntos en el estadio, con un balance de siete victorias, tres empates y cuatro derrotas. Un escenario que nadie imaginaba a principio de curso.

Machín, sin homenaje

Pablo Machín no podrá recibir todos los honores y continuará sin visitar a Montilivi, después de haberle salvado de ese descenso a Segunda B que nunca se produjo y que cambió el curso de la historia. El soriano fue destituido y cambiado por un argentino, Beccacece, que espera, como mínimo, implantar las bases del Elche que competirá en Segunda División el próximo año. Es la sexta sacudida de un colectivo que empezó la temporada con Francisco Rodríguez, un viejo conocido.

Con el gerundense Gumbau en medio del campo, liderando los últimos alientos de vida del equipo, la principal sorpresa es la baja de última hora de Edgar Badia, que será padre. Beccacece alineará a Werner bajo los tres palos en el que no será el único cambio: tampoco estarán Fidel, sancionado, y Carmona, lesionado. Se especula que el recambio del primero será Lautaro y que la pareja de Lucas Boyé en ataque saldrá entre Nteka, ya recuperado, Pere Milla, quien marcó el maldito gol que birló el ascenso del 2020, o Collado, un jugador pretendido por la dirección deportiva rojiblanca. También está disponible Tete Morente.

En los únicos partidos con Beccacece, tal y como se vio en la etapa de Pablo Machín, el Elche ha competido mucho mejor del que dice la clasificación. Ante el Barça aguantó bastante rato, antes de caer 0-4. Con Osasuna iba ganando hasta el minuto 71. Pero el Girona no puede permitirse ninguna licencia ni concesión. Éste también es un partido de Primera.

Alineaciones probables:

Girona: Gazzaniga; Arnau Martínez, Santi Bueno, David López, Javi Hernández; Aleix García, Oriol Romeu, Iván Martín; Tsygankov, Castellanos y Toni Villa.

Elche: Werner; Palacios, Mascarell, Bigas, Clerc; John Donald, Gumbau; Tete Morente, Pere Milla, Lautaro Blanco; Boyé.

Árbitro: Figueroa Vázquez (andaluz).

Hora: 14.00