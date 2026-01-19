Ilusiona Echeverri: "Pep Guardiola me aconsejó venir aquí"

Claudio Echeverri es, por fin, futbolista del Girona. La espera fue larga, pero mereció la pena. Llevaba 20 días ejercitándose bajo las órdenes de Míchel pero su inscripción dependía de la salida de Jhon Solís al Birmingham, que liberaría una de las tres plazas extracomunitarias de la plantilla. Hubo cierto optimismo respecto a su presencia en Cornellà-El Prat, pero la documentación de la cesión del colombiano no llegó a tiempo.

El 'Diablito' fue anunciado el domingo y, por tanto, debutará el lunes 26 ante el Getafe en Montilivi ante la que será su afición durante los próximos seis meses. Tras no properar su aventura en el Bayer Leverkusen, valoró recalar en Girona para recuperar sensaciones después de, sobre todo, conversar con Míchel: “Hablé con Míchel y fue muy bueno hacerlo porque eso me dio confianza para poder venir aquí. Trataré de mejorar y ayudar en lo que pueda al equipo aquí en LaLiga, que es una competición muy difícil", desarrolló.

También tuvo referencias por parte de Aleix Garcia, con quien coincidió unos meses en Alemania y "me habló muy bien de este club y de la ciudad, que es muy buena y tranquila". "Pep Guardiola me aconsejó venir aquí por el trato que iba a recibir y lo que iba a aprender. La idea es que tenga participación y minutos para poder ayudar al equipo", añadió.

Como bien apuntó el propio Míchel, el talento de Echeverri está llamado a elevar de forma notable el nivel de la plantilla. Se trata de un futbolista diferencial en tres cuartos de cancha, con desparpajo y buen uno contra uno. “Considero que como jugador se me da bien regatear y la velocidad”, contó. “Me gusta jugar por detrás del delantero, que es donde más cómodo me siento y donde más he jugado a lo largo de mi carrera. Creo que puedo ayudar de mitad de campo hacia adelante", explicó.