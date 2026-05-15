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La IA predice las opciones del descenso: ¿Qué necesita el Girona para salvarse?

El conjunto catalán sumó un punto que sabe a poco, aunque le permitió salir de los puestos de descenso a falta de dos jornadas para el final

Míchel confía en la permanencia del Girona

Míchel confía en la permanencia del Girona / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

El Girona depende de sí mismo para seguir un año más en Primera División. Los jugadores lo dieron absolutamente todo. Su entrega fue ejemplar: personalidad, garra, intensidad, orgullo y constantes llegadas al área rival. Sin embargo, no fue suficiente para ganar un partido que no solo mereció llevarse, sino que habría supuesto media permanencia.

"Es un partido difícil de entender, pero es un buen punto", valoró Míchel. Pero, como bien dijo, "el fútbol está en las áreas" y el equipo no estuvo acertado en el tanto de Jon Martin y pecó de efectividad de efectividad arriba: tiró 27 veces, pero solo tres disparos fueron entre los tres palos.

"No les puedo pedir más a los jugadores. Han tenido alma", aseguró. Alejandro Francés, Joel Roca, Arnau, Ounahi, Stuani... todos ellos se vaciaron sobre el césped. El charrúa, capitán y futbolista más importante de la historia del club, jugó infiltrado porque, "si no, no podía jugar". "No entrenará en lo que queda de semana, pero estará en el Metropolitano contra el Atlético para ayudarnos", detalló.

Stuani volvió a salvar al Girona

Stuani volvió a salvar al Girona / David Borrat / EFE

Como mínimo, los catalanes salieron del descenso. Eso sí, ahora mismo hay hasta nueve equipos implicados en la lucha por la permanencia. Con el Real Oviedo ya en Segunda, hasta el undécimo clasificado, el Valencia, corre aún peligro de caer en el pozo. Por su parte, Real Sociedad, Athletic y Rayo Vallecano certificaron su salvación con 44 puntos.

Probabilidad de descenso a Segunda División

  • [100%] Oviedo
  • [51,28%] Elche
  • [49,42%] Levante
  • [39,36%] Mallorca
  • [32,71%] Girona
  • [24,00%] Alavés
  • [01,96%] Espanyol
  • [00,85%] Osasuna
  • [00,39%] Sevilla
  • [00,03%] Valencia

"Con cuatro puntos, seguro"

Míchel hizo cuentas y reflexionó sobre qué necesita su equipo para evitar el descenso: "Con cuatro puntos, seguro, pero es posible que con tres, es posible con seis... no lo sé. Creo que, con cuatro, seguro, pero podemos conseguir seis".

Con dos jornadas por disputarse, los principales candidatos para descender son Elche (51,28%), Levante (49,42%) y Mallorca (39,36%). Les sigue el conjunto 'gironí' con un 32,71%.

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Los últimos dos partidos de Elche, Levante, Mallorca y Girona

ELCHE

  • Elche-Getafe (domingo 17 de mayo, 19:00h)
  • Girona-Elche (sábado 23 de mayo, 21:00h)

LEVANTE

  • Levante-Mallorca (domingo 17 de mayo, 19:00h)
  • Betis-Levante (sábado 23 de mayo, 21:00h)

MALLORCA

  • Levante-Mallorca (domingo 17 de mayo, 19:00h)
  • Mallorca-Oviedo (sábado 23 de mayo, 21:00h)

GIRONA

  • Atlético-Girona (domingo 17 de mayo, 19:00h)
  • Girona-Elche (sábado 23 de mayo, 21:00h)

Es importante mencionar que en la penúltima jornada - unificada este domingo a las 19:00h - se disputará un Levante Mallorca, mientras que en la última el Elche visitará Montilivi. Antes, eso sí, los catalanes deben ir al Metropolitano.

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