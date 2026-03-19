Hugo Rincón llama la atención en Italia y el Athletic debe tomar una decisión

El nombre de Hugo Rincón empieza a sonar fuerte de cara al próximo mercado de fichajes. Su buen rendimiento en el Girona, donde está a préstamo hasta final de temporada procedente del Athletic Club, ha llamado la atención de algunos equipos, especialmente en Italia. Según apunta el periodista especializado en fichajes Gianluca di Marzio, el Nápoles sería uno de los clubes que irrumpiría con fuerza para firmar el joven lateral, que está yendo claramente de menos a más en la Liga.

Llegó para ser una alternativa a Arnau Martínez en el flanco diestro, pero su buen nivel ha hecho que se haya ganado un sitio en la titularidad y esté gozando de muchos minutos en su primera temporada en Primera División. Sin embargo, el Girona poco tiene que decir en este asunto. Cedido solo hasta final de temporada, la sartén la tiene el Athletic Club por el mango. El jugador tiene contrato hasta junio de 2028 y es un activo más que interesante tanto de presente como de futuro. Aun así, al club le toca hacer una apuesta.

Entre 10 y 15 millones de euros

O confía en él plenamente y le hace hueco en una plantilla que ya cuenta con Gorosabel y Areso, o una venta sería una de las soluciones más probables. El futbolista podría salir por una cifra en torno a los 10-15 millones de euros y en Italia ya preparan las carteras por si hay que acometer una operación interesante por un jugador que está llamado a crecer mucho todavía.

Todo dependerá de qué quiere hacer el Athletic con Hugo Rincón y el lateral diestro. El actual carrilero del Girona está yendo a más y no parece que vaya a conformarse con ser uno más en la plantilla del Athletic Club, siempre y cuando el club quiera contar con él la próxima temporada.

Veremos qué sucede en las próximas semanas, pero el Nápoles está muy atento a lo que pueda suceder. Ya firmó a Miguel Gutiérrez el pasado mercado de verano y tuvo a Juanlu, el lateral del Sevilla, entre sus objetivos. Ahora parece que Rincón gana enteros.