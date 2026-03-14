Hugo Rincón cumple con la ley del ex, Ounahi pone la magia y Ter Stegen celebra

El Girona volvió a la senda de la victoria al imponerse al Athletic Club en Montilivi, gracias a los goles de Hugo Rincón, Azzedine Ounahi y Claudio Echeverri, y con Ter Stegen en las gradas viendo a los suyos. El equipo de Míchel supo sufrir en los momentos más complicados y mostró una enorme eficacia para llevarse una victoria importante y poner fin así a una mala racha de resultados.

Aterrizaba el conjunto gironí en este enfrentamiento inmerso en una pequeña crisis de resultados tras empatar ante el Deportivo Alavés y el Levante y caer frente al Celta de Vigo. Con el objetivo de revertir la dinámica y domar a los ‘leones’, Míchel introdujo tres cambios en el once inicial: Francés sustituyó a Vitor Reis, Ounahi entró por Lemar y Joel Roca ocupó el lugar de Echeverri.

Y, con los equipos todavía asentándose sobre el terreno de juego, el Girona volvió a hacer buena la ley del ex. En una rápida transición, Tsygankov abrió el balón hacia Hugo Rincón, cedido por el Athletic al conjunto catalán, que se sacó de la manga un potente disparo al segundo palo para adelantar a los locales cuando apenas se habían disputado cuatro minutos de juego (1-0).

A partir de ese tanto, el ritmo del encuentro continuó en aumento, con el Girona en busca del segundo gol y el Athletic Club intentando restablecer la igualdad. El balón circulaba a gran velocidad y apenas se detenía en el centro del campo. La reacción visitante estuvo a punto de llegar primero con un disparo de Iñaki Williams que Blind salvó lanzándose al suelo, y poco después con un centro de Berenguer que se envenenó.

No llegó el tanto del empate y, con el paso de los minutos, el Girona fue adueñándose cada vez más del balón. Los de Míchel, bien plantados sobre el césped, dominaban tanto el juego como el ritmo del encuentro y estuvieron cerca de ampliar la ventaja antes del descanso. En otra jugada colectiva de gran nivel, Witsel filtró un buen balón para Vanat, que no vio completamente solo a Tsygankov y optó por disparar al primer palo y obligó a Unai Simón a realizar una buena intervención.

Tras el paso por los vestuarios, el conjunto vasco salió con una marcha más en su intento de igualar el marcador. Y tuvo una ocasión de oro. Guruzeta se encontró con un balón suelto dentro del área, pero su disparo a bocajarro se topó con una intervención milagrosa de Paulo Gazzaniga, que evitó el empate con una impresionante demostración de reflejos.

Golpe del Girona

De la necesidad hizo virtud el Athletic Club. Con el marcador en contra y los minutos agotándose, el equipo dirigido por Ernesto Valverde intensificaba la presión sobre el Girona. Un centro de Ruiz de Galarreta terminó con un remate desviado de Sancet, y poco después, un cabezazo de Guruzeta obligó a Gazzaniga a esforzarse al máximo para desviar el balón hacia el córner.

Pero cuando más sufría el Girona, apareció la magia de Azzedine Ounahi. El internacional marroquí inició la jugada, y tras un fallo de Echeverri en el corazón del área, el balón le quedó franco para sentenciar el encuentro con una sutil y precisa definición (2-0). Aunque el Athletic Club de Bilbao no bajó los brazos hasta el pitido final, el Girona logró resistir todas las embestidas visitantes y Claudio Echeverri completó la fiesta con el tercero ya en el tiempo de descuento (3-0).

Ter Stegen, presente en Montilivi

Marc-André ter Stegen estuvo presente este sábado en Montilivi para presenciar el partido entre el Girona y el Athletic Club. El guardameta alemán, actualmente cedido en el conjunto rojiblanco, se encuentra recuperándose en Barcelona tras la grave lesión que sufrió y que le obligó a pasar por quirófano. A pesar de no poder participar, el portero quiso acercarse para apoyar a sus compañeros desde la grada.

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Ter Stegen está llevando a cabo su proceso de recuperación en las instalaciones del FC Barcelona, donde sigue un plan de rehabilitación de larga duración supervisado por los servicios médicos del club azulgrana. Se trata de una lesión importante que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante bastante tiempo e incluso su presencia en el Mundial está en duda.