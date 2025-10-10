Hugo Rincón, un ‘avión’ de gran utilidad para Míchel

Hugo Rincón fue la primera cara nueva del Girona 2025/26. El navarro, formado en la prolífica Lezama, brilló con luz propia durante su cesión en un Mirandés de rozó el ascenso a Primera División y volvió a hacer las maletas en su regreso a Bilbao para sumarse al proyecto de Míchel. El Athletic Club incorporó a Jesús Areso para el lateral derecho y por elló se optó que el también canterano pusiera rumbo a un destino en el que se le garantizaran minutos. Y no dudó en unirse al Girona.

El inicio del equipo no acompañó, pero Hugo fue picando piedra y poco a poco se fue haciendo un hueco en el once titular. Tras siete jornadas ligueras, el de Valtierra, que fue claramente de menos a más en su primer curso en Primera División, acumula 415 minutos en sus piernas.

Protagonista

Jugó media hora en el debut ante el Rayo, fue titular en La Cerámica y saltó al césped en el tramo final de la visita del Sevilla. Se quedó sin minuto en Balaídos y disputó la segunda mitad ante el Levante, pero fue titular en los últimos tres compromisos - Athletic, Espanyol y Valencia - en el carril derecho en ese 5-3-2 que planteó Míchel estas últimas semanas para fortalecer defensivamente al equipo ante la urgencia de sumar puntos.

Hugo Rincon ante Josep Chavarria / EFE

El mayor protagonismo de Hugo coincide, precisamente, con los mejores minutos de un Girona que cosechó cinco de los últimos 12 puntos que hubo en juego antes del parón. Sobre todo porque es el único carrilero derecho puro de la plantilla y se convirtió en un futbolista muy útil para el técnico vallecano, que parece haber encontrado la fórmula que tanto ansiaba.

Un lateral con muchísimo recorrido y llegada, que gana amplitud y altura cuando el equipo tiene el balón y que no escatima en esfuerzos defensivos. Se ha ganado el sitio en un Girona que el próximo sábado 18 de octubre visita Montjuïc para enfrentar al FC Barcelona.

El estreno copero

El Girona iniciará su andadura en la Copa del Rey el próximo martes 28 de octubre a las 19:00h ante el CE Constància en el Estadi Nou Camp d'Inca. Los de Míchel afrontan la competición del KO con el objetivo de mejorar su anterior participación, donde cayeron en Segunda Ronda ante el Logroñés en una fatídica tanda de penaltis.