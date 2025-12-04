Un horrible mal sueño más para la colección de las noches de Copa del Girona

En 2022 fue el Cacereño, en 2024 el Logroñés y en 2025 el Ourense. Y en esta lista se podría incluir al Mallorca de 2023, teniendo en cuenta que aquel Girona era el superGirona. Las derrotas de los últimos años de los blanquirrojos en la Copa del Rey son alucinantes.

Contra el Cacereño, Iván Fernández deshizo el 1-1 con el que Taty Castellanos había igualado el gol de Grande. Contra el Logroñés, la cosa llegó hasta el dramatismo de la tanda de penaltis, en la que los locales, con Pol Arnau —que ayer debutó— en la portería, vencieron 4-3 después de un error de Abel Ruiz y un gol fantasma de Cristhian Stuani que el árbitro no vio. Y ayer, Omar Ouhdadi rompió el empate de Asprilla después de que los gerundenses intentaran despertarse del gol encajado en el primer minuto por Álvaro. Girona y la Copa no tienen muy buena relación, últimamente.

Tres debuts

Como es costumbre en Míchel Sánchez, ayer tuvieron lugar tres nuevos debuts con el primer equipo. De hecho, el primero fue una de las sorpresas del once inicial. Hablamos de Javi Sarasa, un extremo del 2005 que llegó en verano de 2023 procedente del juvenil A de la Damm para incorporarse directamente al filial blanquirrojo. Los otros fueron, ya en la segunda parte, el lateral derecho Gibert Jordana y el mencionado Pol Arnau.

De Sarasa hablaban maravillas en la Damm y su nombre destacaba en todas las categorías inferiores. También veía portería con facilidad e incluso marcó doce goles en su último curso como juvenil, una cifra bastante digna para un jugador de banda.

Esta temporada, Sarasa ha disputado 13 partidos con el segundo equipo, 12 de ellos como titular, y marcó en el empate en Torrent. En la victoria del fin de semana contra el Sant Andreu, disputó los noventa minutos. No fue el único joven en la alineación, ya que estuvo acompañado por Papa Dame Ba y Lass, más habituales. En la primera ronda, en Inca, Míchel apostó por el estreno de Antonio Salguero.

No hay nada que reprochar a la actitud de ninguno de los tres en O Couto. Ubicado como mediapunta, por detrás del delantero, Sarasa se mostró muy activo, bajando a menudo a la zona del centro del campo o incluso a campo propio para echar una mano a sus compañeros en la salida de la pelota. Su intensidad le provocó una tarjeta amarilla por cortar un contraataque de forma contundente en el minuto 20 y rozó el gol en una de las últimas jugadas del primer tiempo, en la que no llegó por muy poco a rematar una gran acción de Asprilla en los minutos de mayor inspiración del colombiano.

Cuando Sarasa se marchó, con un marcador de 2-1, fue el turno de Gibert Jordana, que dio unos minutos de descanso a Hugo Rincón. El vigatano, nacido en 2007, renovó este verano hasta 2029 y esta temporada ha disputado 11 partidos con el Girona B, cuatro de ellos como titular. Minutos después entró el verdugo de los blanquirrojos en la Copa la temporada pasada, el lateral izquierdo Pol Arnau, que jugaba en el Logroñés. Hijo de Francesc Arnau, se puso de portero cuando los locales perdieron al suyo por lesión. Tuvo varias paradas de mérito contra el Girona de Champions, aguantando hasta la tanda de penaltis, donde fue, definitivamente, el héroe, deteniendo un penalti a Abel Ruiz.

El barcelonés, nacido en 2004, que entró por Papa, ha jugado 13 partidos con el filial, 9 como titular, en los que ha marcado dos goles. Ni Jordana ni Arnau, como tampoco Sarasa, vivieron la noche que seguramente soñaban tener.