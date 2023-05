La historia del Girona también vota Europa

Varios exjugadores rojiblancos se posicionan a favor de la posibilidad de ver al equipo en Conference Los de Míchel visitan este sábado Anoeta con el objetivo de defender la séptima posición de la tabla

El rendimiento del Girona en las cinco jornadas que restan de Liga definirá las posibilidades del equipo de disputar competición europea la próxima temporada. Entre la prudencia de los dirigentes del Girona y la ilusión de los aficionados decidirá lo que hagan los futbolistas sobre el terreno de juego, empezando por este sábado en Anoeta.

Los de Míchel volvieron han vuelto hoy al trabajo para preparar el partido en San Sebastián que puede suponer la consolidación definitiva de la etiqueta de candidato del Girona a la Conference League. Desde el club, se pide cautela y estar alerta por todo lo que supondría en cuanto al desgaste deportivo y esta línea también la siguen algunos seguidores. Ahora bien, la posibilidad de disputar competición europea es un caramelo demasiado goloso por no lanzarse de cabeza. "No veo ningún aspecto negativo. Sería muy bueno poder situar el Girona en una perspectiva más importante en el ámbito español y europeo", asegura Àlex Granell. La opinión del excapitán (2014-20) la siguen otras voces autorizadas con pasado en el club, que solo encuentran puntos a favor, a pesar de recordar que la "el objetivo prioritario" el próximo curso continuaría siendo "la salvación".

Competir en tres competiciones a la vez sería una empresa complicada y una experiencia inédita para un club como el Girona. En este sentido, y para evitar pagar el desgaste físico a la Liga, Albert Dorca (2005-12) recurre a la palabra "premio". "Se quiera o no, jugar tantas competiciones afectaría el rendimiento y, por eso, habría que tener siempre presente que lo importante es la Liga. Europa se podría tomar como un premio, que podría ir bien para gestionar minutos para todos los jugadores", explica el de Olot. Igual que Dorca lo ve Felipe Sanchón (2005-06, 08-09 y 12-17). "Llegar a Europa es algo inimaginable para el Girona incluso sabiendo que hay el City detrás. Habría que hacer una gran planificación de plantilla y tener bien claro que lo que interesa realmente es la Liga. Europa sería como un premio y se tendría que mirar que la gente no exigiera resultados", dice. Felipe Sanchón tuvo la oportunidad de jugar la Europa League con el Aris de Salónica (2007-08) y explica su experiencia. "Compaginarlo era duro, sí. Eran duras semanas con tres partidos y casi no había ni tiempos de entrenar. Aun así, fue bien porque fuimos cuartos en la Liga, llegamos a la final de Copa y quedamos eliminados a la fase de grupos de la UEFA después de haber eliminado al Zaragoza".

Jose Martínez (2005-12) también se alinea con esta idea del "premio". "Y tanto que hay que entrar! Europa sería una experiencia irrepetible. Un paso adelante y un gran reconocimiento para el club y la ciudad. Eso sí, el objetivo no tendría que variar y debería continuar siendo la salvación, y en Europa que pase lo que tenga que pasar". Jose también tuvo la oportunidad de vivir la experiencia en la Europa League con la Omònia Nicosia, con quien jugó una ronda.

Optimista y sin pelos en la lengua, Javi Salamero dice "con la boca muy abierta" y "lleno de orgullo" que si el Girona llega a Europa "todo serán beneficios". El exentrenador y director deportivo considera que "vendrán todavía más grandes jugadores y que el club se beneficiará económicamente". Salamero tiene clarísimo que "todos los impactos que se derivarían serían positivos". Además, recuerda con emoción que supone un partido europeo. "Yo que vengo de Zaragoza y allá se ha vivido Europa en el máximo nivel, puedo decir que las noches europeas son mágicas".