En Montilivi hay experiencia para Europa

Hasta doce integrantes del actual Girona han participado en competiciones europeas a lo largo de sus trayectorias como futbolistas Viktor Tsygankov es el jugador más experimentado de la plantilla, con 64 partidos jugados en Europa

Europa es una posibilidad real para el Girona, algo que todavía no ha probado nunca. El conjunto gerundense, por ahora, estaría clasificado para disputar la Conference League. Y en pleno debate sobre si es conveniente o no atreverse a compaginar la actividad diaria con una aventura entre semana, con las declaraciones del presidente y del director deportivo, Delfí Geli y Quique Cárcel, reconociendo que no todo es tan bonito como parece, hay bastantes integrantes del club que ya saben qué es jugar competiciones europeas. Así que en Montilivi también hay experiencia. En concreto, existen 185 antecedentes que refuerzan la teoría.

Porque esta es la cifra que suman los diferentes protagonistas del actual Girona en Europa, entre la Copa de la UEFA, la Champions League y la Europa League. Desde la figura al frente de la entidad, Delfí Geli, al testimonial paso de Miguel Gutiérrez en el Santiago Bernabéu. Desde el gol de Míchel Sánchez en Andorra que significó el primer tanto del Rayo Vallecano en Europa, al andar de Bernardo Espinosa con la camiseta de la Espanyol. Incluso, rebuscando en la memoria, aparecen tres partidos de Juan Carlos Moreno con la camiseta del Barça, bajo el timón de Johan Cruyff. Todo vale para recoger testigos.

El ucraniano, líder

Pero más allá de todos estos nombres, en Montilivi quién domina el escenario europeo a escala de clubes es Viktor Tsygankov. El ucraniano, entre el curso 2016-17 y el actual 2022-23, ha disputado 64 partidos con el Dinamo de Kiev entre la Liga de Campeones (30) y la Europa League (34), a sus 25 años.

Entre ambas competiciones, además, ha marcado 13 goles (cuatro y nueve). El podio lo completan Delfí Geli, con 31 partidos entre Atlético y Alavés, y David López, con 20 entre Nápoles y Espanyol. También aparecen en la lista Oriol Romeu, Yangel, Yan Couto, Renier y Gazzaniga.