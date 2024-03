¿Quién hará de Savinho ante el Betis?

Míchel recibía tres - cuatro si contamos a Miguel - enormes noticias antes de la visita del Betis a Montilivi de esta tarde. Yangel Herrera, David López y Viktor Tsygankov volverían a estar a su disposición para afrontar la primera de las cinco finales que el equipo tiene por delante en su estadio.

Sin embargo, tendrá que lidiar con la que será, posiblemente, la baja más sensible posible. Savinho no podrá vestirse de corto ante el conjunto verdiblanco por sanción, ya que vio la quinta amarilla ante el Getafe. Y Míchel no podrá contar con el jugador más diferencial de su plantilla. Y aunque dio ninguna pista en rueda de prensa, la pregunta que muchos se plantean es: ¿quién se encargará de cubrir su vacío en el césped?

Lo cierto es que, como bien dijo ayer Míchel, "es dificil de suplir", pero hay otros jugadores en el equipo con un perfil parecido que podrían ocupar perfectamente su posición en el campo.

DE BRASILEÑO A BRASILEÑO

Viktor Tsygankov se cayó de la convocatoria del Girona ante el Getafe por una lesión de rodilla que sufrió en la victoria frente a Osasuna en Montilivi, donde tuvo que ser sustituido superada la hora de partido.

Yan Couto durante el choque ante el Celta / Javi Ferrándiz

Sí que fue citado con la selección ucraniana en el parón para disputar la fase de clasificación de la Eurocopa ante Bosnia y Islandia, y aunque no estuvo al 100% para jugar el primer partido, sí que jugó el segundo, donde además fue decisivo, anotando uno de los dos goles que le dieron el billete al torneo que se disputará en Alemania.

Por lo tanto, es bastante probable que salga de partida ante el Betis. Si Míchel vuelve a apostar por Eric Garcia en el lateral derecho, podría ser Yan Couto quien ocupara el extremo izquierdo y formar en ataque junto a Miguel, o jugar a pierna natural y que el ucraniano se desplace al costado izquierdo. De hecho, ya jugó noventa minutos de extremo derecho ante el Celta.

LA POLIVALENCIA DE PORTU, A ESCENA

La otra opción que toma fuerza es la desplazar a Portu al carril, una posición en la que ya se le vio ante el Alavés, donde además marcó un gol, y en el último partido de Liga ante el Getafe. Aunque su posición más habitual suele ser en la mediapunta, podría tomar el relevo del brasileño, ya que es bastante probable que Iván Martín vuelva a su posición natural y Yangel regresa al pivote junto a Aleix.

Portu, celebrando el gol ante Osasuna / EFE

Mientras que otra de las posibilidades es que juegue uno de los menos habituales, Valery, cuya posición natural es la de extremo derecho, pero que está gozando de muy pocos minutos esta temporada. De hecho, el último partido que disputó fue ante el Athletic en el pasado mes de febrero, y apenas estuvo 16 minutos en el césped.