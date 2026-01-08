Así han sido los mercados de invierno de la década con Quique Cárcel

El mercado de invierno suele ser entretenido en Montilivi. Siempre hay deberes pendientes en la libreta de Quique Cárcel, el director deportivo que desde hace más de una década lidera los despachos. Este será el duodécimo periodo navideño en el que el barcelonés sacudirá la plantilla en busca de una reacción necesaria: el Girona está rozando la zona de descenso y la continuidad en Primera División pende de un hilo si la situación no cambia.

Hasta el momento, el barcelonés ha cerrado una veintena de refuerzos en una ventana que suele servir para poner parches, para arreglar inconvenientes que hayan ido surgiendo en los primeros meses de competición (como alguna lesión inesperada de larga duración) o para terminar el trabajo que no se hizo cuando tocaba; es decir, en verano. También, de vez en cuando, aparece una oportunidad muy golosa que no se puede desaprovechar bajo ningún concepto.

Desde que Cárcel aterrizó en Girona, se han producido distintos escenarios en estas fechas. El equipo ha competido en dos categorías, Primera y Segunda, pero el contexto no siempre ha sido el mismo. En Segunda, verse en la parte alta de la tabla empezó siendo una sorpresa que acabó convirtiéndose en una obligación. En la élite, se ha visto en la parte baja, en la zona tranquila y luchando por la Liga.

Hasta dieciocho fichajes (diecinueve contando el de Claudio Echeverri, que aún no es oficial, pero ya está en la ciudad) han reforzado el vestuario en la era Cárcel durante los meses de enero y, excepcionalmente, más adelante o antes, con algún futbolista libre.

Solo en dos ocasiones el Girona no fichó: el primer año, la temporada 14/15, y hace dos, la de la Champions, la 23/24. Los cursos más prolíficos fueron el 15/16, el 16/17 y el 19/20, con tres incorporaciones cada uno. La media de las últimas temporadas es de dos, como en la 21/22, la 22/23 y la 24/25. Solo hubo uno en la 17/18, la 18/19 y la 20/21.

Dos titulares, fichados de urgencia

No todos han aportado soluciones, claro está, aunque hay jugadores que se han vuelto importantes y que aún continúan en la plantilla, como casos de éxito. Dos titulares para Míchel Sánchez, el centrocampista Iván Martín y el extremo Viktor Tsygankov, llegaron en invierno. Otros cumplieron correctamente con su tarea, como Cristian Herrera o Lekic. Hay quienes repitieron, como Pablo Maffeo; y uno en concreto ni siquiera debutó: Angeliño Tasende.

Los más recientes son Arthur Melo y Vladyslav Krapyvtsov. El primero ya no está y el segundo, que firmó veinte días antes de abrirse el mercado, podría jugar un papel importante en esta segunda vuelta de la Liga, aunque la intención actual es fichar a un portero. Algunos de los préstamos que se cierran en enero suelen dejar abierta la posibilidad de una opción de compra, según el rendimiento que haya ofrecido el futbolista en cuestión. Iván Martín vuelve a ser un ejemplo en este sentido, pero también lo es Mojica, cedido en 2016 y en propiedad con el ascenso a Primera. En las otras experiencias al máximo nivel, Cárcel ha cerrado nombres como el del Choco Lozano, Alexander Callens o Raúl Carnero, que llegó con la sombra de tenerlo hecho con el Getafe para la siguiente temporada, como finalmente ocurrió.

Para el ascenso a Primera con Míchel también llegó Víctor Sánchez. Y para los frustrados tras el descenso con Eusebio, se cerraron las llegadas de Christian Rivera, Brandon Thomas o Adrià Ortolá. En marzo de 2020, un hombre rompió la norma: el Girona fichaba, como agente libre, al delantero uruguayo Joaquín Zeballos. Jugó seis partidos, no marcó ningún gol y la pandemia le sorprendió la misma semana en la que fue presentado. Horas después de anunciar que cumplía un sueño, se oficializó el estado de alarma y la Liga se suspendió. Zeballos no tuvo suerte.