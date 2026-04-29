Guardiola pierde a su protegido y abre la puerta a Vitor Reis

John Stones (Barnsley, 1994) es toda una institución en el Etihad Stadium: se incorporó al Manchester City en 2016 como el segundo fichaje de Pep Guardiola y acabó consolidándose como pieza clave de la década dorada del conjunto ‘skyblue’. Como Bernardo Silva, su etapa en Mánchester se acerca al epílogo: dirá adiós al término de la presente temporada.

El inglés acumula 293 partidos y 19 títulos en su palmarés, entre ellos seis Premier y una Champions, con la opción de engrosarlo aún más esta temporada una FA Cup y otra Premier. Producto de la academia de su Barnsley natal, fue fichado del Everton a cambio de 55 millones de euros, impulsado por su impecable salida de balón.

Polivalente

Precisamente esa clarividencia y lectura táctica permitieron a Pep Guardiola reconvertirlo en lateral derecho o pivote según las necesidades del equipo. Se dejó moldear por el técnico catalán hasta convertirse en un futbolista mucho más completo. John Stones es, en esencia, la viva imagen del City de Guardiola.

No ha gozado de demasiada continuidad este curso debido a los problemas físicos sufridos en el gemelo y en el muslo. Su protagonismo, por tanto, se vio reducido y Pep no ha podido contar con él tanto como le habría gustado. Aun así, su liderazgo y carácter han sido fundamentales en el vestuario, que acusará su ausencia.

"He cumplido todos mis sueños"

"¿Qué significa el Manchester City para mí? Ha sido mi hogar durante los últimos diez años, y seguirá siéndolo el resto de mi vida. Llegué siendo un niño y me voy como un hombre. He cumplido todos mis sueños. He conseguido todo aquello por lo que vine aquí. Al principio de mi carrera nunca hubiera imaginado que estaría en esta situación", aseguró el inglés.

John Stones celebra un gol con el Manchester City en la Champions League / Europa Press

Su heredero está en casa. Ahora mismo en Girona, para ser exactos. Y ese es Vitor Reis. El brasileño no tuvo una llegada precisamente fácil, con el equipo sumido en el descenso y con una crisis de identidad patente, pero, de la mano de un Míchel que iba a reconducir la situación, fue creciendo a pasos agigantados hasta confirmarse como uno de los centrales con mayor proyección del panorama futbolístico.

Lo está jugando todo. Lleva meses haciendo gala de su anticipación, de su gran toque de balón y de sus instintos y dotes defensivos. Firmó su mejor actuación con la elástica 'blanc-i-vermella' ante nada menos que el Barça.

Vitor Reis, un central que cumple con lo que pide Míchel / X

Tiene la bendición de Pep

Quitando a Stones y a un Aké que también apunta a salir en verano de la ecuación, hay cinco centrales en la plantilla: Rúben Dias, Khusanov, Guéhi, Gvardiol y Alleyne. El croata lleva varios meses fuera de combate por una fractura de tibia, por lo que Pep ha estado depositando su confianza en Dias, Khusanov y Guéhi. Ahí el brasileño tiene una oportunidad de oro para convertirse en el cuarto en discordia.

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Cuenta con la bendición de un Guardiola que prefirió no recuperarlo en enero ante las lesiones de Gvardiol, Dias y Stones y optó por reincorporar a Alleyne. "La razón por la que le enviamos al Girona es porque aquí, debido a su edad, no habría tenido muchas opciones de jugar. Ha crecido como jugador. Se ha enfrentado a los mejores delanteros de España, algo siempre difícil. La gente en Girona está muy contenta con él y en verano tomaremos una decisión sobre su futuro", aseguró recientemente.