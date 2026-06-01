Una de las grandes incógnitas del Girona: ¿Qué va a pasar con Stuani?

Dolió. Dolió a ver a Cristhian Stuani así. Roto. Las imágenes eran desoladoras: jugadores y cuerpo técnico devastados, anegados en lágrimas, y una afición que trataba de asimilar lo que acababa de pasar. Fue un estado de shock colectivo.

El dolor era indescriptible. No había consuelo posible ni para él ni para nadie. Eso sí, al charrúa no puede reprochársele absolutamente nada. Jugó estos últimos partidos con alma, corazón y orgullo. Porque cuando las piernas fallan, toca tirar de amor por el escudo. Stuani se desvivió por su equipo.

Con casi 40 años, el capitán era la gran esperanza para lograr la permanencia. Ya lo fue el curso pasado, marcando siete de los últimos 11 goles del conjunto catalán. Esta vez, sin embargo, no pudo ser. Salió al rescate en Vallecas y frente a la Real para sumar dos empates que mantuvieron viva la fe del Girona.

No veía portería desde octubre, pero entendió que tenía que tirar del carro. Y lo hizo. Su protagonismo ha ido cambiando con el paso de los años, pero Stuani sigue siendo la personificación del sentimiento de pertenencia. Incluso se infiltró para aliviar sus problemas en la rodilla y poder ayudar al equipo en un momento crítico, casi límite. Fundamental en la convivencia del vestuario, como también lo han sido Portu y Juan Carlos —pese a estar lesionados—, se entregó en cuerpo y alma para intentar salvar, una vez más, al Girona.

Míchel y Stuani ante el mural encargado por el 'Jovent Gironí' al artista Miguel Martínez en las calles de Girona / Girona FC

"El palo de la bandera"

"Es el palo de la bandera del Girona. Vive para el gol, es uruguayo y tiene ese gen competitivo. Tiene 39 años, se ha tenido que infiltrar antes del descanso porque sino no podía jugar. Es el jugador, con todos los respetos a los que han vestido esta camiseta, más importante de la historia del Girona”, afirmó Míchel tras empatar ante la Real Sociedad.

En medio de la tristeza y el dolor, el charrúa fue uno de los primeros integrantes de la plantilla en dirigirse a la afición ‘blanc-i-vermella’ con un mensaje cargado de emoción: "El fútbol a veces golpea muy duro. Y hoy toca aceptar un momento muy doloroso para todos. Nuestra afición volvió a demostrar lo que significa el Girona. Un amor por estos colores que ni los golpes más duros pueden apagar. Siento tristeza por no haber sido capaces de darles lo que merecían. Pero también siento orgullo. Orgullo de haber defendido estos colores con todo lo que tenía y de haber vivido momentos increíbles junto a ustedes. Y si algo sé, es que este club nunca deja de levantarse".

La pregunta que ronda —y asusta— al ‘gironisme’ es inevitable: ¿fueron los últimos minutos de Cristhian Stuani con la camiseta del Girona? El uruguayo, al igual que Míchel, acaba contrato el próximo 30 de junio. Es el gran símbolo del club. Merece un final a la altura de su grandeza. Y, por supuesto, una estatua.

¿Último servicio?

Sería injusto que su historia en el Girona terminase aquí. Pero el fútbol no entiende de justicia y las lesiones le han amargado la temporada al ‘7’. Stuani es el futbolista en activo con más partidos en la historia del club, con 311, y también su máximo goleador: 147 tantos en nueve temporadas.

Tiene firmado otro año opcional, por lo que seguir podría seguir. Eso sí, ambas partes deberían alcanzar un acuerdo. Su voluntad siempre ha sido clara: retirarse en el club de su vida. De hecho, SPORT ya contó el pasado verano que estaría valorando asumir un rol interno en la entidad cuando decida colgar las botas.

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La afición cruza los dedos para que Stuani continúe un año más y pueda devolver al Girona a lo más alto.