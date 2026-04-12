La gran semana del Girona

Mientras la prensa madrileña se hace eco de un posible penalti a Mbappé por una caída del francés dentro del área en el minuto 88 de partido, con el 1-1 en el marcador, que el árbitro Alberola Rojas no consideró al indicar que el jugador del Real Madrid se había lanzado, el Girona sigue pellizcándose para comprobar que, efectivamente, volvió a empatar en el Bernabéu.

!No he visto la jugada, me queda muy lejos. Mi jugador (Vitor Reis) me dice que va por delante y que no ha hecho, ni mucho menos, ningún gesto para deshacerse de Mbappé. Ha sido un forcejeo de la jugada y va por delante. No lo sé, habrá que verlo. Me parece que se arbitran muchas jugadas fuera de lo que es el juego y creo que en este caso el partido ha sido limpio. No ha habido ninguna situación para ninguna de las dos partes, con muy pocas faltas y mucho tiempo de juego. No somos un equipo dudoso en este sentido", defendió Míchel restando importancia al asunto.

Seguramente, al técnico blanquirrojo le faltó decir, como en la victoria contra el Barça en Montilivi (2-1), que "hablar solo de una jugada con el espectáculo que ha habido sobre el terreno de juego es minimizar mucho el juego". En aquella ocasión, los azulgranas se quejaron de una posible falta de Echeverri sobre Koundé que habría anulado el gol de la victoria de Fran Beltrán. Curiosamente, tanto el primer como el segundo clasificado de LaLiga han puesto el foco en el arbitraje para intentar desviar la opinión pública de un hecho tan evidente como que han dejado puntos ante el Girona. "Es injusto que se hable de una jugada puntual".

El Girona cerró una gran semana con el empate en el Bernabéu. No solo por los resultados, con cuatro puntos de seis posibles. El equipo de Míchel ha mostrado su mejor versión de la temporada y ha sido capaz de imponerse al Villarreal, con un triunfo en Montilivi (1-0), y al Real Madrid en el estadio blanco (1-1), logrando mucho más que un punto que ha frustrado, y de qué manera, a los madridistas, que ven cómo se les ha escapado definitivamente la carrera por el título. Todo ello en apenas cinco días, ya que los encuentros de las jornadas 30 y 31 se disputaron este lunes y viernes. Esto permitirá que la celebración se alargue durante más de una semana, ya que los gerundenses no volverán a competir hasta dentro de poco más de siete días, pues el próximo sábado se disputa la final de la Copa del Rey, y se enfrentarán el martes 21 de abril al Betis en Montilivi.

Responder justo en el momento más complicado del tramo final del calendario ha permitido al conjunto blanquirrojo asegurar prácticamente la permanencia, teniendo en cuenta que el descenso ha quedado a siete puntos y todo apunta a que los rivales de la zona baja de la tabla (Oviedo, Levante, Sevilla, Mallorca, Elche y Alavés) tendrán más problemas hasta la última jornada de Liga.

«Hemos tenido fortaleza mental, capacidad de supervivencia. Después del esfuerzo que hicimos el otro día (lunes) ganando, no era fácil. Nos ha costado ante el Real Madrid, que ha tenido más ocasiones, pero nosotros hemos estado muy bien en defensa. Es un punto muy importante para nosotros. Ya tenemos 38, estamos a cuatro del objetivo (42), y es un paso muy importante», comentó Míchel.

Siete puntos de nueve ante los tres primeros

Hace unos meses, ni el propio Girona se habría visto capaz de ganar al Villarreal y empatar en el Bernabéu en la misma semana. Los gerundenses pasaron buena parte de la primera vuelta en posiciones de descenso, sin poder desprenderse del farolillo rojo, y ahora han revertido la situación de una manera espectacular. "Después de las primeras jornadas, el equipo ha dado un paso adelante en todos los sentidos. Somos una familia, que es lo más importante, y trabajamos juntos. Estamos consiguiendo resultados. Salir de una situación como la que hemos vivido durante todo el año no era fácil. Ahora mismo estamos en una situación increíble por cómo fue la primera vuelta", insistió el técnico.

El cambio notable se puede apreciar con los siete puntos de nueve posibles que el conjunto blanquirrojo ha conseguido contra los tres primeros clasificados: Barça (2-1), Villarreal (1-0) y Real Madrid (1-1).

Cuando quedan siete jornadas para el final de la temporada, todo hace prever que los de Míchel —habrá que confirmar si con el técnico en el banquillo o no, ya que termina contrato y no quiere hablar de la renovación hasta tener garantizada la permanencia al 100%— volverán a competir en grandes escenarios como el de hace unos días.