¿Y si la gran estrella emergente del fútbol ruso acaba en el Girona?

La dificultad a la hora de realizar traspasos por culpa de las sanciones y las lógicas dudas de los jugadores europeos a la hora de recalar ahora en el país han limitado los fichajes de extranjeros de nivel, pero al mismo tiempo han espoleado y han dado minutos a la nueva generación de futbolistas rusos.

Jugadores como el mediocentro Matvey Kislyak, el extremo Kirill Glebov (ambos del CSKA Moscú), Sergey Pinyaev (Lokomotiv Moscú) o Vadim Rakov (Krilya Sovetov) son ya estrellas pese a que ninguno supera los 20 años. De todas formas, el gran referente joven del fútbol ruso es Aleksei Batrakov (Lokomotiv).

Nacido en junio de 2005 a las afueras de Moscú, el niño prodigio del cabello teñido de rubio lleva dando que hablar prácticamente desde que sus padres lo inscribieron en la academia del 'Loko' con seis años. De hecho, siempre jugó con los niños de la categoría superior por edad.

Batrakov celebra sus goles de manera provocativa / FK LOKOMOTIV

Batrakov siguió progresando en todos los sentidos en las categorías inferiores del ¡club de los ferrocarriles', en 2022 ganó la Liga Joven de segunda categoría de Rusia con el Lokomotiv y al año siguiente fue el mejor jugador en la conquista del título de Primera con nueve goles y 12 asistencias en 17 partidos.

Con 18 años recién cumplidos, en el verano de 2023 empezó a entrenarse con el primer equipo ya con Mijail Galaktinov en el banquillo y, dos años después, ya es la gran estrella del líder de la Premier Rusa (13 puntos en cinco jornadas). Sus cifras realizadoras son impresionante, con seis goles en cinco encuentros.

A día de hoy, podría decirse que todos los jugadores rusos están en venta... pero no son baratos. El Lokomotiv recibió recientemente un amago de oferta del Olympique Marsella por unos 15 millones de euros y el club moscovita les hizo llegar que no empezaría a hablar por menos de 20.

Barinov hace como si limpiase las botas de Batrakov / FK LOKOMOTIV

Llegados a este punto, la prensa rusa se hace eco del firme interés del Manchester City por Batrakov, un atacante que domina todos los registros y es letal con y sin balón. Excelente rematador, el de Orejovo-Zuevo posee un potente disparo desde fuera del área y entiende el fútbol como los elegidos.

El equipo que dirige Pep Guardiola podría estar interesado en hacerse con los servicios del jugador, pero no para incorporarlo directamente a su primera plantilla. La idea sería que se 'foguease' en uno de los clubs 'vinculados' en el continente europeo como el Girona, el Troyes o el Palermo.

La experiencia con Savinho fue excelente y, aunque la prioridad del Girona no es un ariete... no lo descarten. No obstante, el tema de los extracomunitarios también es un obstáculo con el colombiano Yaser Asprilla y el brasileño Vitor Reis, más el colombiano John Solís y el argentino Claudio Echeverri en la recámara.