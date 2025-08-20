Golpe bajo del City: Echeverri y Nypan le dan calabazas al Girona

Sverre Nypan se unió el lunes al Middlesbrough. Y Claudio Echeverri está a punto de sumarse al proyecto del Bayer Leverkusen. Ambos, propiedad del Manchester City, se marchan prestados a dichos clubes. El noruego, conocido también como el 'nuevo Odegaard', sonó en enero para fichar por el club matriz del City Group, cuando fue sondeado por Arsenal o Aston Villa. Y es que, si se decantaba por la entidad mancuniana, una cesión al Girona - si la UEFA daba luz verde - podía verse con buenos ojos. El 'Diablito', por su parte, escuchó otras propuestas y se fue alejando cada vez más de Montilivi.

Vitor Reis fue el primero... pero no iba a ser el último. Como mínimo, lo parecía. El Manchester City iba a hacer todo aquello que estuviese en su mano para que la joya argentina diese rienda suelta a su talento y pudiese curtirse en la élite en Girona. Por ello descartó la propuesta de la Roma, que gustaba mucho a Echeverri, pues pedía la cesión con una opción de compra superior a 30 millones de euros. Pero el 'Diablito' tenía claro que este curso no iba a vestir la camiseta 'blanc-i-vermella'. Priorizaría un club que compitiese en Europa.

Echeverri no lo veía claro

Y entró el Bayer Leverkusen a escena. Ponía sobre la mesa una cesión simple y la capacidad de asumir su ficha. Unos requisitos que sí complacerían al City. Golpe bajo para un Girona cuya plantilla está necesitada de reajustes, frescura y talento a escasos días del cierre de mercado. Con Echeverri, podía ser un poco más fácil. Ese jugón que puede marcar diferencias en tres cuartos de cancha. Una oportunidad 'low cost' que no iba a hacerse realidad.

Echeverri celebró su primer tanto como 'citizen' / AGENCIAS

De Nypan hablan maravillas en Noruega. El 'hype' era real. El de Trondheim, nacido en 2006 como Echeverri, se convirtió en el futbolista más joven de la historia del Rosenborg en debutar con el primer equipo, con 15 años y 322 días, en noviembre de 2022. Comparado con frecuencia con Odegaard, Nypan es, sin embargo, un centrocampista más versátil. Buen pasador y generador de ocasiones, pero con tendencia a abarcar más campo. De hecho, es más un '8' que un '10'.

Se agota el tiempo

Un perfil que escasea y se precisa en la plantilla que dirige Míchel. Y un chico que podía encajar en el ecosistema 'gironí', ideal para coger rodaje antes de dar el salto definitivo de su carrera, en un City que ató su talento hasta 2030. Pero también dio calabazas al Girona y prefirió unirse al proyecto del Middlesbrough, que el curso pasado terminó décimo en la Championship y no pisa la categoría reina desde la temporada 2016/17.

Dos jóvenes talentos que pudieron recalar en Montilivi. Sin embargo, que el Girona no compita en Europa, terminara la temporada como la terminó o sembrara tantas dudas en su estreno liguero el pasado viernes, prácticamente agotaron cualquier posibilidad. Dijo Guardiola en junio que "Girona es el mejor lugar para enviar a un cedido", pero la ayuda se quedó a medias y solo se movió Reis. El reloj corre y en las oficinas de Montilivi hay - aún - demasiado trabajo por delante.