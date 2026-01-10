Golpe de autoridad de un Girona que huye de la quema

El Girona 25/26 empieza, por fin, a carburar. Ha tenido que pasar toda la primera vuelta, pero el cuadro rojiblanco confirmó frente a Osasuna (1-0) una mejoría de sensaciones y de resultados que le permite alejarse de la zona de descenso. Fue el ucraniano Vladyslav Vanat el autor de un auténtico golazo de espuela con el que los de Míchel sumaron la segunda victoria consecutiva y la tercera en cuatro jornadas para escalar hasta la duodécima plaza.

Para nada fue un día fácil en Montilivi, en una jornada que arrancó con la noticia de la lesión de Axel Witsel. Pese a que el club informó de su baja a última hora instantes antes de comenzar el encuentro, el futbolista no había entrenado con normalidad durante la semana. Finalmente, la entidad rojiblanca emitió un comunicado médico: "Axel Witsel sufre una lesión en el sóleo de la pierna derecha". No informó el Girona sobre el tiempo de baja, pues la "evolución de la lesión determinará su regreso a los entrenamientos", aunque podría estar alrededor de un mes alejado de los terrenos de juego.

Recompuso el once Míchel con Iván Martín y Arnau en el doble pivote y Lemar como enganche, pero el Girona no terminó de carburar durante gran parte de la primera mitad. Incidió Osasuna por ambas bandas, con Rosier y sobre todo Javi Galán como mejores armas llegando a línea de fondo e insistiendo con centros laterales, la mayoría de veces dirigidos a la cabeza de un Budimir que lo falló todo.

Osasuna insistió; Vanat golpeó

Una petición de penalti -muy tímida- de Vanat fue lo único reseñable por parte del Girona en los primeros compases, pero los de Míchel fueron animándose con el paso de los minutos y Álex Moreno lanzó el primer aviso tras cazar a la media vuelta una serie de rechaces en el área. La más clara hasta el momento la firmó Tsygankov pasada la media hora. El ucraniano lo probó en una falta directa que se marchó rozando la escuadra de Sergio Herrera.

Reaccionó entonces Osasuna antes de que el Girona golpeara al borde del descanso. Tras una media volea de Victor Muñoz en una acción clarísima en el balcón del área pequeña y un par de llegadas claras que Budimir desaprovechó, quien no perdonó fue Vanat. Fue en el 44', en una jugada individual de Álex Moreno que, rodeado de hasta cuatro rivales, logró conectar con el delantero ucraniano. Al primer toque de espuela, el '19' logró batir a Sergio Herrera. Un auténtico golazo del Girona.

Se volcó Osasuna en ataque en la segunda mitad. Sufrió el Girona para mantener la ventaja, ayudado eso sí por el larguero. La madera repelió el zurdazo de Rubén García al que no había llegado Gazzaniga. Todo el peligro visitante lo llevaba el '14', que también la tuvo en una falta directa que el meta argentino siguió con la mirada. La fortuna volvió a sonreírle.

Pero los de Míchel tampoco se olvidaron de asustar a los rojillos con un posible 2-0 que hubiese sido definitivo. Lo tuvieron en sus botas Bryan Gil y Vanat. El primero se topó con un paradón de Sergio Herrera; el segundo sí batió al guardameta rival, pero en fuera de juego, muy justo. Ya en los minutos finales, Lucas Torró, de cabeza totalmente solo al punto de penalti, no encontró los tres palos en la que fue la última gran oportunidad de Osasuna.

El Girona, que terminó con Lass expulsado y con Stuani cumpliendo 300 partidos como rojiblanco, confirmó lo que venía demostrando en las últimas jornadas: la mejoría es un hecho y el equipo ya es duodécimo.