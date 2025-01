El gol está demasiado caro en Girona

El Girona se volvió a quedar con la miel en los labios. Cuando parecía que el equipo iba cogiendo vuelo y que los puestos europeos estaban a la vuelta de la esquina, el cuadro de Míchel volvió a cuajar un partido muy discreto, de más a menos y donde le costó dominar las áreas. Demasiado débil atrás, concediendo más de lo que debería ante un equipo que tampoco quemó todas sus naves arriba, y con muy poca mordiente en sus delanteros.

Bryan Gil fue el que más lo intentó y el que más desequilibrio ofreció, pero se quedó demasiado solo. Poco de Tsygankov, que tiene que volver a recuperar su mejor nivel tras lesión, y muy poco de Asprilla, ubicado en posiciones más centrales, donde podía hacer todavía más daño con sus pases de fantasía.

También muy poco de Abel Ruiz. El '9' valenciano, liberado tras el tanto ante el Valladolid antes de despedir el año, dispuso de una ocasión clarísima para abrir la lata en el ecuador del primer tiempo, pero estrelló su remate en Nyland. Ya viene siendo habitual esta temporada.

Solo nueve goles entre los tres delanteros centro

Los delanteros centros del Girona, ya no solo el bueno de Abel, no están teniendo demasiada puntería en lo que llevamos de campaña y ello está mermando las posibilidades del cuadro 'gironí' para meterse en puestos europeos. Ante el Sevilla, con algo más de precisión arriba, la victoria no se hubiera escapado de las manos en la segunda mitad. Pero dando facilidades atrás y siendo muy poco contundente en área rival es más complicado competir.

El asunto ya no atañe solo a Abel Ruiz, sino que es un problema que afecta también a los otros dos delanteros centros que tiene Míchel en plantilla: Stuani y Miovski. Entre los tres tan solo han sido capaces de ver portería en nueve ocasiones, unos registros muy pobres teniendo en cuenta el sistema de juego de este Girona, que tiende a cargar el área con muchos jugadores.

Ante el Sevilla, y cuando logró desactivar la jaula que dispuso García Pimienta en el centro del campo, los 'gironins' llegaron bien a la zona de tres cuartos, pero a partir de ahí se apagan las luces. El último pase, el último remate y el último desequilibrio es lo que le faltó al equipo un partido más. Lo dijo Míchel, el Girona no mereció ganar... porque fallaron atrás en las transiciones y en las pérdidas y porque no hicieron daño cuando tocaba en área rival.