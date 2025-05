El Girona vuelve a interesarse por Dovbyk

Artem Dovbyk podría volver al Girona tan solo una temporada después de marcharse a la Roma por 30.5 millones de euros. El que fuera 'pichichi' de La Liga en la temporada 2023-2024 con el conjunto gerundense no ha terminado de adaptarse a la Serie A y el conjunto capitalino estaría evaluando la posibilidad de venderlo en verano, según cuenta Serie A News.

El destino del ucraniano es incierto, pero medios italianos apuestan por un posible regreso de Dovbyk a tierras catalanas, rencontrándose así con el equipo donde firmó su mejor actuación individual hasta la fecha, anotando 24 goles y repartiendo 10 asistencias en 39 encuentros.

Dovbyk no ilusiona

Los rumores que llegan desde el país transalpino se suman a la información publicada hace un mes por el periodista italiano Daniele Longo en 'Calcio Mercato' donde aseguraba que "la Roma no considera a Artem Dovbyk invendible y, de hecho, podría ponerlo en el mercado el próximo verano".

Artem Dóvbyk marca de penalty ante el Dinamo de Kiev / EFE/EPA/ALESSANDRO DI MEO

La realidad es que el delantero ucraniano no ha cumplido las enormes expectativas de un club que quiere volver a la cima del fútbol italiano, tras más de 20 años sin levantar una Serie A. En la 'capitale' esperaban contar con un 'pichichi' que no han terminado de encontrar y los 16 goles en 43 partidos no están siendo suficientes para hacerse un hueco en el Calcio.

Una operación complicada

A pesar de toda la rumorología, la operación sería muy complicada a nivel económico. Cabe destacar que la 'Lupa' desembolsó unos 30.5 millones de euros más variables por el ucraniano y en el caso de desprenderse de él querrían sacar un rédito económico que no estaría en sintonía con la estrategia del Girona en materia de fichajes.

Blind abraza a Dovbyk en una imagen de archivo de la temporada pasada / Agencias

Tampoco sería fácil reconectarle con su antigua afición, que le adoraba la temporada pasada, pero no olvida sus declaraciones tras abandonar el club: "El Girona es un equipo pequeño en España; la Roma, una entidad muy importante en Italia con mucha historia. No será lo mismo".

Un delantero hecho para el Girona

Aunque la operación es extremadamente complicada, Dovbyk sería el salvavidas de un Girona al que le falta mucho gol. Sus remplazos Miovski y Abel Ruiz no han cumplido las expectativas, anotando 2 y 4 tantos en Liga respectivamente; y Míchel ha notado la ausencia de un ariete goleador.

De hecho, la ausencia de pólvora en ataque ha sido una de las razones por las que el conjunto catalán ha pasado de competir por las plazas de Champions League a luchar por mantener la categoría, propiciando un contexto deportivo muy favorable para que un delantero como Dovbyk vuelva a ser una pieza fundamental.