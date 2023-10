El Girona vuelve a ser colíder

Los pupilos de Míchel remontaron un 0-2 en contra al Almería en un nuevo festival en Montilivi Iván Martín y Dovbyk, con dos goles, dieron la vuelta a la tortilla, mientras que Savinho y Stuani culminaron la faena

Cómo si nada hubiera pasado y la Liga no hubiera parado, el Girona dio otro recital esta tarde en Montilivi. Si alguien tenía dudas de cómo respondería el equipo después de los partidos internacionales, estas se desvanecieron y de qué manera goleando al Almería en un partido que se puso cuesta arriba enseguida con dos goles en frío de los indálicos (0-2, m.24).

Con paciencia y sin variar su estilo, los rojiblancos fueron haciendo, y en siete minutos mágicos remontaron el partido antes de la media parte (m.36, m.39 y m.43). Savinho y Stuani, tras la reanudación, se encargaron de cerrar el marcador. La victoria permite al Girona empatar otra vez en la cabeza de la clasificación con el Real Madrid y continuar en una nube. El viernes contra el Celta, coincidiendo con el inicio de la Fiesta Mayor, el equipo puede dormir líder en solitario si gana.

A pesar de que todo el mundo se podía pensar que habría algún cambio en el once para dar descanso a los jugadores internacionales, Míchel no hizo ninguno, manteniendo al equipo de gala. Nada bien entraron al duelo, y en la primera llegada, el Almería se avanzó con un gol de Baptistao en una acción desafortunada de Gazzaniga (m.2). El gol en frío no cambió las ideas del Girona, que enseguida empezó a carburar y a generar ocasiones. El VAR invalidó un gol a Iván Martín, mientras que Herrera y David López tuvieron ocasiones para empatar.

Quién marcó, aun así, fue el Almería, en un rechace de Gazzaniga que aprovechó Baptistao para hacer el segundo. El 0-2 tampoco cambió los planes del Girona que, con paciencia, continuó generando peligro hasta encontrar la puntería. Los de Míchel dijeron basta y fueron por faena. En cuatro minutos, Iván Martín y Dovbyk igualaron el partido y, todavía antes del descanso, el ucraniano ya había avanzado los rojiblancos en el marcador.

La reanudación estuvo marcada por unas declaraciones de David López en las que acusó al árbitro "de insultar y faltar al respeto a los jugadores". En el campo, el trabajo estaba hecho, pero había que acabar de atar el saco. No sufrió el Girona para mantener el resultado en el terreno de juego. Savinho, en la derecha, se encargó de liquidarlo. Todavía hubo tiempo para que Stuani se reencontrara con el gol la semana en la que había anunciado que se quería retirar en el Girona.