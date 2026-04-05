Girona-Villarreal: horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

Empieza el Tourmalet. El parón de selecciones vino de lujo para hacer un 'reset' respecto a la derrota en Pamplona y recargar pilas de cara al tramo decisivo de la temporada. El Girona recibe la visita de un Villarreal afianzado en la zona Champions con el objetivo de seguir dando pasos hacia la permanencia. Te contamos a qué hora es hoy el partido y dónde se podrá ver en directo en España.

La euforia del triunfo ante el Athletic se esfumó en El Sadar. Osasuna superó al cuadro de Míchel en todas las facetas del juego y se llevó los tres puntos gracias al solitario tanto de Budimir. Gazzaniga, que está en un excelso momento de forma y confianza, evitó que la goleada fuese mayor.

Final exigente

La tabla está de lo más ajustada y la pugna por el descenso está al rojo vivo: el Mallorca, antepenúltimo, tiene 28 puntos, uno menos que Elche (29) o tres menos que Alavés y Sevilla (31). El Girona, decimocuarto con 34 puntos, no debe despistarse si no quiere meterse de lleno en la pelea por la permanencia.

Míchel, entrenador del Girona / Siu Wu / EFE

Los puestos europeos, eso sí, tampoco están muy lejos: el Celta, sexto, tiene 41 puntos, mientras que Real Sociedad, Getafe y Athletic, están empatados con 38.

Con el rumor que sitúa a Míchel en el Ajax la próxima campaña circulando por el ambiente, el Girona afronta un final de curso de lo más exigente: Villarreal, Madrid, Valencia, Betis, Mallorca, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Atlético de Madrid y Elche. Una mezcla de rivales de entidad y equipos que se juegan la vida, como son los casos de Mallorca, Elche o un Rayo que tampoco está a salvo.

Con los seis internacionales ya de vuelta (Viktor Tsygankov, Vladyslav Vanat, Azzedine Ounahi, Axel Witsel, Lass Kourouma y Vladyslav Krapyvtsov), el cuadro catalán se agarra al factor Montilivi para mostrar la mejor de sus versiones ante un Villarreal que en la primera vuelta endosó un 5-0 en La Cerámica que dejó muy tocado al equipo.

Todos disponibles

Míchel celebró en la previa la disponibilidad de todos sus futbolistas a excepción, claro está, de los lesionados de larga duración: Juan Carlos, Portu, Van de Beek y Ter Stegen. De esta forma, tanto Stuani como Bryan Gil, que venían entrenándose con normalidad estos días, estarán listos para enfrentar al Villarreal.

HORARIO DEL GIRONA-VILLARREAL DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Girona y Villarreal, correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports, se disputa el lunes 6 de abril a las 21:00 (CET) en España, en Montilivi.

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DÓNDE VER EL GIRONA-VILLARREAL DE LALIGA EA SPORTS

El Girona-Villarreal de Primera División se podrá ver en directo y online a través de DAZN. También puedes seguir toda la jornada 30 de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.