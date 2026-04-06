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Girona - Villarreal, en directo: jornada 30 de LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue en directo el partido entre Girona y Villarreal de la jornada 30 de LaLiga EA Sports en Montilivi
Xavi Turu
Girona y Villarreal se miden este lunes en la trigésima jornada de LaLiga EA Sports.
MIN. 4, GIR 0-0 VIL
Ojo que el equipo groguet ha tenido la primera clara del encuentro: disparo potente de Mikautadze que despeja la zaga gironina a saque de esquina.
MIN. 1, GIR 0-0 VIL
Jugada larga del Girona ante un Villarreal que se defiende ordenado y posicional.
Empieza el partido
Primera posesión para el Villarreal.
¡Todo listo en Montilivi!
Los 22 protagonistas ya están sobre el terreno de juego y en nada y menos comienza a rodar el balón.
Girona – Villarreal
¡¡Menos de 10 minutos para que empiece el partido!!
Girona – Villarreal
¡La Canya del Girona!
Palabras de Míchel
El entrenador del Girona es consciente de la igualdad que hay en la competición regular y avisa: "Tenemos que llegar a los 42 puntos y somos realistas en que tendremos que trabajar mucho para lograrlo". Además, el de Vallecas matizó sobre el partido de hoy que "vamos a intentar encontrarnos con nuestra mejor versión, intentaremos jugar bien al fútbol como nos gusta y buscar ser protagonistas".
Calentamiento
El conjunt gironí salta a calentar en un tapete verde que parece que está inmaculado para el partido de hoy.
Girona – Villarreal
Los groguets salen con estos XI futbolistas para sacar los tres puntos y seguir en la zona noble de la tabla:
Junior, Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Pedraza, Pepe, Comesaña, Gueye, Moleiro, Gerard y Mikautadze.
Girona – Villarreal
¡Tenemos once del conjunto de Míchel! El técnico de Vallecas sale en Montilivi con estos once jugadores:
Gazzaniga, Arnau, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno, Witsel, Fran Beltrán, Tsygankov, Ounahi, Iván Martín y Vanat.
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