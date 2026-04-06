Girona - Villarreal, en directo: jornada 30 de LaLiga EA Sports, en vivo

Palabras de Míchel

El entrenador del Girona es consciente de la igualdad que hay en la competición regular y avisa: "Tenemos que llegar a los 42 puntos y somos realistas en que tendremos que trabajar mucho para lograrlo". Además, el de Vallecas matizó sobre el partido de hoy que "vamos a intentar encontrarnos con nuestra mejor versión, intentaremos jugar bien al fútbol como nos gusta y buscar ser protagonistas".