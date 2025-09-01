El Girona vende a Yangel Herrera a la Real Sociedad

Otra salida oficial en el Girona este verano, esta vez de Yangel Herrera. El venezolano es ya nuevo jugador de la Real Sociedad hasta 2030 tras el acuerdo llegado con el club catalán en este último día del mercado de fichajes. Según algunos medios, la operació se habría cerrado por unos 11 millones de euros más dos en variables.

El club rojiblanco, en un comunicado le ha querido "reconocer su aportación y valorar su contribución decisiva durante estos años en Montilivi".

Llegado el verano del 2022, inicialmente cedido por el Manchester City y posteriormente fichado de forma definitiva, Yangel Herrera ha defendido la camiseta rojiblanca durante tres temporadas. En este período, el centrocampista venezolano ha disputado un total de 85 partidos oficiales, anotando 11 goles y repartiendo 5 asistencias. Temporada tras temporada fue ganando peso en el equipo y consolidándose como pieza clave en el esquema de Míchel.

Su papel fue especialmente destacado en la campaña 2023-24, en la que disputó 29 partidos de Liga y marcó 5 goles, contribuyendo a la histórica clasificación del Girona para la Liga de Campeones. En la temporada 2024-25, volvió a firmar grandes actuaciones, con 29 partidos, 4 goles y 3 asistencias en Liga, además de debutar con el Club en la máxima competición europea.

"El Girona FC quiere expresar su más sincera gratitud en Yangel por su profesionalidad, esfuerzo y compromiso. Su aportación han sido determinante en los logros reciente del Club", dice el comunicado.

Yangel ha defendido, en LaLiga, las camisetas también de SD Huesca, Granada y RCD Espanyol. "Centrocampista con recorrido y energía, llega al club txuri urdin para reforzar esa zona de la medular. Internacional con Venezuela, donde comparte vestuario con Jon Mikel Aramburu, Yangel ya es un txuri urdin más. Ongi etorri", dice la Real Sociedad en su comunicado".

"Es un paso grande para mi carrera. Estaba buscando seguir creciendo, seguir evolucionando y la Real Sociedad es un gran club para hacerlo. La Real lleva ya unos cuantos años como un grande en España, un gran competidor y peleando por las plazas europeas. Para mí suponía un reto bastante bonito. Lo afronto con bastante ilusión y no he dudado cuando ha salido la opción", dice el propio Yangel en el anuncio oficial del club vasco.

"Puedo ocupar diferentes posiciones. Le puedo aportar energía, duelos, llegada al área e intensidad a la hora de competir. Quiero mostrar el jugador que soy y ayudar a la Real Sociedad a conseguir cosas importantes. Quiero conseguir algún título con este club y meter a la Real donde ha estado todos estos años, en competiciones europeas", añade el centrocampista.