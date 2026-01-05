El Girona ve la luz cuatro meses después

Qué importante era dar la bienvenida al 2026 así. Con un triunfo de carácter. Sumando tres puntos vitales en Son Moix, un estadio en el que se resistía la victoria, para salir, 133 días después, del maldito descenso. Enterrados los fantasmas de un 2025 complicado, los de Míchel vieron la luz tras un inicio de curso duro para encarar el nuevo año con la moral reforzada.

Cuatro meses de esfuerzo, sacrificio y sufrimiento. Cuatro meses tratando de salir de una zona de castigo en la cual se instaló en la segunda jornada liguera tras aquel 5-0 en La Cerámica. Pues ese 4 de enero de 2026 será recordado como el día en el que, además de asaltar Son Moix por primera vez en un partido de Primera División, el equipo logró, por fin, dormir fuera del descenso.

Momento clave

Con 18 puntos en su casillero, el Girona se sitúa decimoséptimo, empatado con Mallorca y Real Sociedad, dos unidades por encima del Valencia (16), que cayó a la antepenúltima plaza para unirse a Levante y Real Oviedo en la zona roja de la clasificación.

"Empezar el 2026 con victoria nos da más confianza. Las sensaciones van mejorando y el equipo demuestra que tiene ganas de más. Hay que seguir por este camino. ¡Feliz año, gironins!", escribió un pletórico Míchel en sus redes sociales tras el vital triunfo en la isla. Tsygankov y Vanat uniron fuerzas para brindar la segunda victoria lejos de Montilivi. El '15' fue el héroe de la épica remontada en Anoeta y está en un estado de forma excelso.

Una alegría que llega en un momento clave del curso. El cuadro catalán cerrará la primera vuelta con la visita de Osasuna y se espera que Montilivi sea una olla para motivar a los suyos. A partir de ahí, el calendario de los meses de enero y febrero: Espanyol (V), Getafe (L), Real Oviedo (V), Sevilla (V), Barça (L) y Alavés (V).

Amarillo que te quiero amarillo

Pues se convirtió la segunda equipación en una especie de amuleto para la cuadrilla de Míchel. Y es que el Girona no sabe lo que es perder cuando jugó con la elástica amarilla: tres empates y tres triunfos.

Sumó un punto ante Celta, Athletic Club y Real Betis y obtuvo los tres contra el CE Constància en la Copa y en el Reale Arena y Son Moix. El próximo compromiso lejos de Montilivi será ni más ni menos que en el RCDE Stadium para disputar el último derbi de la temporada ante un Espanyol lanzado en la clasificación. ¿Vestirá el Girona de amarillo?