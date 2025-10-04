Misión al límite en Montilivi

El Girona afronta este sábado (16.15h) la misión más complicada de todas: demostrar que los brotes verdes comienzan a ser una realidad mientras el equipo debe lidiar con hasta ocho bajas. El cuadro de Míchel, que es colista de LaLiga con tres puntos en siete jornadas, luchará para no retroceder a la casilla de salida frente a un Valencia que llega con el ambiente caldeado.

"Espero continuar dando pasos adelante", decía el técnico madrileño en la rueda de prensa previa. Y es que no hay otro objetivo posible en Montilivi, que acoge un segundo partido consecutivo tras recibir hace una semana al Espanyol.

Ese empate a cero cosechado frente a los blanquiazules supuso un chute de moral para el Girona, que había logrado dejar la portería a cero por primera vez en la temporada para sumar su primer punto en casa, tras las derrotas -y alguna goleada- anteriores sufridas ante Rayo Vallecano, Sevilla y Levante.

Contra el Espanyol -y también en el empate ante el Athletic- se vio a un Girona mucho más trabajado en defensa y con claras ocasiones desperdiciadas en ataque, como un mano a mano de Portu o un claro remate de Vanat ante Dmitrovic. Cierto es también que el cuadro rojiblanco se salvó de la derrota con un Espanyol que disparó en hasta 20 ocasiones a portería.

Ounahi, una de las 8 bajas

Espera Míchel repetir el mismo plan de partido y confiar en la efectividad de Vanat, Portu y Bryan Gil, que apuntan a formar el tridente de ataque de un equipo plagado de bajas. Ocho para ser exactos, entre lesionados (David López, Van de Beek, Ounahi, Lemar, Tsygankov y Abel Ruiz) y convocados con sus selecciones para el Mundial Sub-20 que se está disputando en Chile (Vlad Krapyvtsov y Joel Roca).

Ounahi, con el Girona / GIRONA

La más dolorosa será sin duda la de Ounahi. El centrocampista marroquí, que sufre una pequeña lesión en el sóleo y será baja hasta después del parón internacional, se había erigido en un hombre imprescindible para Míchel desde su entrada en el once frente al Celta, convirtiéndose en un futbolista diferencial con el balón y determinante en ataque -marcó en el 1-1 ante el Athletic-. Sea como sea, el técnico vallecano no quiere poner excusas y se centra en los que sí están disponibles para un partido trascendental antes del parón, ya que el próximo rival del Girona será el Barça a domicilio.

En ese sentido, Gazzaniga seguirá manteniendo la titularidad bajo palos, protegido por una defensa de tres centrales (Francés, Vitor Reis y Blind) que ya le dio consistencia frente al Espanyol, con Hugo Rincón y Álex Moreno en los carriles. La sala de máquina no deja lugar a dudas. Iván Martín y Witsel formarán el doble pivote, con el mencionado tridente de ataque, aunque tampoco se descarta la entrada de Asprilla en el once en detrimento de Portu o Bryan Gil.

El delantero del Girona, Portu, durante el partido ante el Espanyol / EFE

Tensión en Mestalla

Enfrente tendrá el Girona a un Valencia que aterriza en Montilivi con el ambiente caldeado después de dejarse remontar frente al Real Oviedo con dos goles en dos minutos. Pese a que la situación en la tabla no es alarmante (12º con ocho puntos), el 1-2 frente a los carbayones hizo mucho daño en Mestalla, con pitos incluidos para el capitán Gayà.

De hecho, el lateral es una de las posibles rotaciones de cara a esta tarde tras sufrir molestias en uno de los entrenamientos de la semana. Tampoco Foulquier estará al 100%, mientras que Carlos Corberán podría revolucionar el once dejando a varios titulares señalados (Hugo Duro, Javi Guerra...) y dando paso a hombres como Pepelu o Jesús Vázquez.