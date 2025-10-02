Girona - Valencia: horario y dónde ver el partido de la octava jornada de LaLiga EA Sports

El Girona dispone de una oportunidad de oro para sumar el primer triunfo del curso ante un Valencia que viene de encajar una dura derrota contra el Real Oviedo. Te contamos a qué hora es el partido y dónde se podrá ver en directo en España.

La épica remontada del cuadro carbayón en Mestalla relegó al Girona de nuevo a la condición de colista. Los de Míchel firmaron un partido de notable en el derbi, manteniendo la primera portería a cero de la campaña y sumando el segundo empate consecutivo, después del obtenido en San Mamés.

GIRONA, 26/09/2025.- El tÃ©cnico del Girona, Michel, durante el encuentro correspondiente a la jornada siete de Laliga EA Sports que disputan hoy viernes Girona y Espanyol en el estadio municipal de Montilivi, en Girona. EFE/David Borrat. / EFE

Hay brotes verdes evidentes, pero transcurrieron ya siete jornadas y el conjunto de Míchel apenas suma tres de 21 puntos posibles. Aún hay margen de maniobra, pues los fichajes empiezan a encajar en el ecosistema 'gironí' y pesos pesados en la plantilla dieron ese paso adelante necesario para revertir la situación.

Sin Ounahi

Míchel enfrentará al Valencia con la sensible baja de un Azzedine Ounahi que sufre una lesión en el sóleo y no irá convocado con Marruecos en este parón. Está por ver si llega para visitar al Barça el próximo 18 de octubre. Sí que apunta a estar Viktor Tsygankov, quien avanza en su recuperación y podría reforzar la parcela ofensiva del equipo.

Ounahi marcó su primer tanto con el Girona en San Mamés / Agencias

HORARIO DEL GIRONA - VALENCIA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Girona y Valencia, correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports, se disputa el sábado 4 de octubre a las 16:15 horas en España.

DÓNDE VER EL GIRONA - SEVILLA DE LALALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Girona y Valencia se podrá ver en directo y online a través de DAZN. También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.