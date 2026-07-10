El Girona traza la hoja de ruta para volver a Primera División: "Los proyectos sólidos se construyen en los momentos difíciles"

El Girona no cambia de rumbo pese al golpe del descenso. El presidente del Consejo de Administración del club, Pere Guardiola, y el consejero delegado del City Football Group, Ferran Soriano, se reunieron con patrocinadores y empresarios en Mas Batlle para lanzar un mensaje de continuidad: el proyecto sigue intacto y la prioridad es clara, regresar a Primera División cuanto antes.

Guardiola quiso dejar claro que el club no improvisa. "Nosotros tomamos las decisiones a medio y largo plazo. Desde el primer día la intención es estabilizar el club en Primera División. Creíamos que ya lo teníamos, pero hay factores que también pesan, como la historia, la magnitud y el tamaño del club", explicó el máximo dirigente.

El presidente del Consejo recordó además que el fútbol no perdona ni da tregua. "La grandeza del fútbol es esta: cada día tienes que mejorar y cada día puede pasar algo que no tenías previsto".

"Las decisiones se toman a medio y largo plazo" Pere Guardiola — Presidente del Consejo de Administración del Girona FC

Respaldo total a Quique Cárcel

Guardiola aprovechó la cita para reforzar públicamente al director deportivo. "Nuestra confianza en Quique Cárcel existe porque le vemos trabajar cada día. No solo por el rendimiento que ha conseguido estos últimos años, que es excelente, sino también por el gran conocimiento del mundo del fútbol que tienen él y su equipo".

Sobre el banquillo, Guardiola detalló los motivos que han llevado al club a confiar en Quique Álvarez como sucesor de Míchel. "Optamos por Quique porque, además de los dos grandes años que ha hecho como técnico del filial, ha demostrado ser un gran gestor de grupo y líder. Es una persona prudente que sabe dónde están los límites y lo deja claro desde el principio, sin hacer aspavientos. Conoce bien a la gente de la casa y tiene una gran conexión futbolística con el director deportivo".

Y zanjó cualquier duda sobre si el fichaje respondía a otros intereses: "La elección de Quique Álvarez se tomó únicamente a nivel futbolístico, sin pensar en el nombre. Creemos que él, con la ayuda de todos, lo puede hacer".

"El descenso no cambia los planes en nada" Ferran Soriano — Director general del City Football Group

Ferran Soriano insistió en que el proyecto del Girona no se tambalea por la pérdida de categoría. El dirigente del City Football Group repasó la evolución del club en la última década y reafirmó el objetivo de consolidarlo entre la élite del fútbol español. "¿Cuál es el objetivo con el Girona? Consolidar al equipo en Primera División. Si miráis diez años atrás veréis que veníamos de algo mucho peor. El Girona era inestable, no tenía accionistas que pudieran invertir dinero. Lo bueno que hemos conseguido todos estos años es convertir al Girona en un club de fútbol de verdad, estable, que funciona y que queremos que esté siempre en Primera División".

Soriano no rehuyó la autocrítica al valorar el descenso. "¿Bajar a Segunda División es un problema? Lo es porque es un paso atrás en un camino en el que nos gustaría que todos los pasos fueran hacia adelante, pero la vida no es así. Aun así, este descenso no cambia los planes en nada".

El directivo avanzó que el club ya trabaja en adaptar su estructura a la nueva categoría. "Ahora hay que reajustarnos, ajustar lo que hacemos y cómo lo hacemos, porque queremos volver a Primera División de forma inmediata".

Autocrítica y balance de la temporada

Soriano confirmó que el club ya ha empezado a analizar los errores de la temporada para no repetirlos. "Hay que aceptar que esto es un juego, hemos perdido y ahora tenemos que luchar en Segunda División. Precisamente hoy hemos estado evaluando qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal para buscar las soluciones adecuadas".

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"Los proyectos sólidos se construyen en los momentos difíciles" Delfí Geli — Presidente del Girona FC

En el encuentro con empresarios también participó el presidente del club, Delfí Geli, quien reconoció el desencanto por el descenso pero pidió mirar hacia adelante. "Sabemos que los proyectos sólidos se construyen en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles", señaló, antes de agradecer el respaldo de patrocinadores y empresarios: "Vuestro apoyo es fundamental y nos da fuerza para afrontar esta nueva temporada con ilusión, ambición y muchas ganas de volver a crecer".